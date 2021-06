“You’re My Best Friend”: l’histoire de la chanson Queen

Choisir une suite à “Rhapsodie bohémienne,” qui est rapidement devenu l’un des singles les plus vendus de tous les temps après sa sortie, le 31 octobre 1975, aurait été un défi pour n’importe quel groupe. reine, cependant, avait la réponse : une chanson d’amour entraînante écrite par leur bassiste, John Deacon, et qui a reçu le nom de “You’re My Best Friend”.

L’écriture de chansons de John Deacon

Deacon a écrit une seule chanson pour Une nuit à l’opéra, le quatrième album studio de Queen. “You’re My Best Friend” a été écrit à propos de sa femme, Veronica Tetzlaff, une ancienne enseignante stagiaire de Sheffield, et s’est avéré être un succès durable. La chanson exprimait sa dévotion dans des paroles sincères : “Tu es mon rayon de soleil et je veux que tu saches/Que mes sentiments sont vrais/Je t’aime vraiment/Oh, tu es mon meilleur ami.”

Chanteur Freddie Mercury a déclaré qu’il avait toujours aimé “le style presque Tamla Motown des chansons de Deacon”. Le bassiste du groupe a écrit la chanson à la maison. « Freddie n’aimait pas le piano électrique, alors je l’ai ramené à la maison et j’ai commencé à apprendre sur le piano électrique et c’est essentiellement la chanson qui est sortie lorsque j’apprenais à jouer du piano », a déclaré Deacon. “C’était écrit sur cet instrument et ça sonne mieux là-dessus.”

L’enregistrement de la chanson

La chanson, avec des arrangements intelligents qui montrent la brillante harmonisation du groupe, a été enregistrée en août 1975 à Londres. La batterie habile de Roger Taylor, avec basse, caisse claire et charleston, se marie bien avec la basse Fender de Deacon. Deacon a également joué du piano électrique Wurlitzer EP-200 sur la piste, tandis que Brian May a travaillé sa magie habituelle avec cinq pistes de guitare différentes sur son fameux Red Special.

“John n’a pas écrit beaucoup de chansons mais quand il l’a fait – comme avec ‘Another One Bites the Dust’ et ‘I Want To Break Free’ – ils étaient de gros, gros succès”, a déclaré May. “‘You’re My Best Friend’ est devenu l’un des morceaux les plus joués à la radio américaine. John était un cheval noir, généralement le type calme de Queen. Nous lui demandions parfois : « Avez-vous quelque chose, John ? » et il était très effacé sur ce qu’il avait écrit. ‘You’re My Best Friend’ parlait de sa charmante femme.

La vidéo

Le succès de la vidéo « Bohemian Rhapsody » a persuadé le groupe d’utiliser à nouveau cet outil promotionnel. Le clip de “You’re My Best Friend” – qui montre le groupe dans une immense salle de bal, avec un lustre scintillant, entouré de plus de mille bougies – a été réalisé par Bruce Gowers. Il a été tourné aux Elstree Studios à Londres pendant une journée de printemps inhabituellement chaude. Il n’y avait pas de climatisation et la chaleur des bougies et des lumières rendait la session inconfortable.

Pour la vidéo, Deacon a joué sur un piano à queue, le même instrument que Mercury a utilisé lorsque la chanson a été interprétée en concert. “J’ai refusé de jouer ce foutu truc”, a déclaré Mercury à propos du piano électrique. « C’est minuscule et horrible et je ne les aime pas. Pourquoi jouer ceux-là quand vous avez un beau piano superbe ?

La réaction

Le single de trois minutes est sorti le 10 juin 1976 aux États-Unis, et des passages fréquents à la radio l’ont aidé à devenir un succès. “You’re My Best Friend” a commencé une course de huit semaines dans les charts des singles britanniques le 3 juillet, atteignant une position de pointe de n ° 7. Il a également atteint la 16e place du Billboard Hot 100 américain et a ensuite été certifié disque de platine en Amérique, avec plus d’un million d’exemplaires vendus. Par coïncidence, le chanteur country Don Williams a eu un succès avec sa propre chanson intitulée “You’re My Best Friend” plus tard cette année-là.

La chanson de Queen a figuré dans de nombreux films et émissions de télévision, dont The Simpsons, Family Guy et EastEnders. La douce ballade de Deacon, qui a également joué à la fin de la parodie de film de zombies Shaun Of The Dead, a également été reprise par d’autres artistes, dont The Supernaturals (1997) et Stevie Ann (2014).

Quand Queen a sorti son album Tueurs vivants en 1979, comprenant des interprétations de chansons de concerts à travers l’Europe, ils comprenaient une version soignée de deux minutes de “You’re My Best Friend”.

Des décennies après le succès de “You’re My Best Friend”, Deacon vit tranquillement à Londres et est toujours marié à Veronica, l’amour de sa vie, avec qui il a élevé six enfants.

“Si vous n’avez pas appris le sens de l’amitié, vous n’avez vraiment rien appris”, a déclaré le boxeur Muhammad Ali, un autre homme capable de décrocher de gros succès dans les années 70. La chanson de Deacon reste l’une des plus populaires jamais écrites sur le sujet.

