You’re Next a 10 ans : regardez-le sur Hulu et Epix

L’indie américain sur l’invasion de domicile You’re Next fête ses 10 ans ce mois-ci, et le film d’horreur brillamment dépouillé est l’un des meilleurs films d’horreur à sortir depuis sa première. Heureusement, vous pouvez le diffuser maintenant sur Hulu et Epix, juste à temps pour Halloween.

Mélangeant comédie, mélodrame familial et horreur effrayante, You’re Next a mis le réalisateur Adam Wingard sur la voie de la réalisation de Godzilla vs Kong de cette année, et c’est à ne pas manquer.

De quoi parle You’re Next ?

Dans You’re Next, la riche famille Davison se retrouve dans sa résidence d’été pour une petite réunion de famille. Le deuxième fils Crispin a ramené sa nouvelle petite amie à la maison pour rencontrer ses parents et ses frères et sœurs.

Au milieu des présentations à d’autres personnes importantes et des querelles habituelles des frères et sœurs, la maison est assiégée. Coupés de la civilisation alors qu’ils sont au pays des chalets pendant la morte-saison, les Davison doivent combattre des intrus masqués déterminés à tuer la famille. Mais qui fait ça, et pourquoi ont-ils choisi les Davison. Comment savaient-ils que la famille serait là ?

Le film a été présenté en avant-première à Midnight Madness in 2o11, la vitrine de genre préférée des fans du Festival international du film de Toronto, recevant des critiques généralement positives de la part des critiques. Cependant, il n’est officiellement sorti aux États-Unis qu’en 2013, et il a accumulé un petit culte depuis.

Mélodrame familial extrême

Pendant la première demi-heure, You’re Next vous plonge dans un faux sentiment de sécurité avec une comédie familiale captivante. Il ne vous laisse jamais tout à fait oublier que vous regardez l’horreur, mais il met également en place une pièce de chambre à vis brillamment simple sur laquelle construire.

La comédie You’re Next a un penchant intelligent et cynique. Les querelles passives-agressives de la famille Davison semblent parfaites à la manière d’un film indépendant familier.

Le réalisateur Adam Wingard a fait ses débuts en tant que membre du mouvement mumblecore. Mumblecore est un sous-genre indépendant axé sur le dialogue et les relations interpersonnelles. Des films comme Humpday, Drinking Buddies et Jeff Who Lives at Home prennent des prémisses assez simples, souvent banales, et rendent les films attrayants et convaincants en se concentrant sur les personnages et en trouvant de la profondeur dans leurs relations et leurs interactions.

C’est une approche si bien adaptée à l’horreur qu’un sous-sous-genre d’horreur a émergé. Les films de Mumblegore (compris ?) incluent Baghead, V/H/S, The House of the Devil, Creep, The Invitation, et bien You’re Next.

You’re Next est un petit peu mumblecore, un petit peu The Strangers et un petit peu Home Alone.

Cette concentration sur les gens et le dialogue donne au film une séquence de méchants formidables. Personne dans la famille Davison n’est vraiment sympathique. Certaines de ces personnes sont carrément terribles. Mais ce sont des types que nous avons déjà vus dans des films avec des enjeux inférieurs.

Cela aide également à accélérer la comédie, avec des passages tout au long du film. Le frère aîné Drake insistant sur le fait qu’il est le coureur le plus rapide de la famille alors même qu’il lutte pour retirer une flèche de son épaule est une touche hilarante. Une séquence semblable à Home Alone mène également à un carnage sombre et drôle, avec des chutes et des effondrements en colère qui semblent à la fois trop réels et absurdes.

You’re Next est un classique moderne influent

You’re Next se sent également comme une entrée vitale dans le canon d’horreur et le film d’invasion de domicile en particulier. Vous pouvez voir des échos de You’re Next dans tout, de Us à Ready or Not to Hush à The Purge.

Le film équilibre parfaitement la réalité domestique mondaine avec des explosions soudaines de violence, calibrant son ton pour un impact maximal. Il présente un scénario de cauchemar qui semble incroyablement réel et immédiat.

Ce n’était pas complètement sans précédent en 2011, bien sûr, et avait été un élément d’horreur pendant des décennies. Pensez à Night of the Living Dead, Funny Games et The Strangers. Mais You’re Next s’intègre parfaitement dans un moule d’ironie hipster et de détachement des années 2010 tout en se sentant toujours complètement nouveau et original.

Cela a également aidé à lancer une carrière plus traditionnelle pour Wingard. Le réalisateur de You’re Next continuerait à faire le criminel sous le radar L’invité en 2014, suivi de Blair Witch, Death Note, ainsi que du succès massif Godzilla vs Kong juste plus tôt cette année. Il devrait également réaliser une suite de Face/Off et de nouvelles adaptations cinématographiques de ThunderCats et de la bande dessinée Hardcore de Robert Kirkman. Cette explosion dans le cinéma de franchise à gros budget remonte à You’re Next.

Si vous ne l’avez pas vu, cela vaut certainement la peine de vous renseigner sur Hulu ou Epix.