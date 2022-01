« You’re So Fine »: Pas de blues du Nouvel An pour Little Walter

Little Walter, le chanteur de blues et harmoniciste qui a inspiré les artistes britanniques du rhythm and blues des années 60 et un favori des deux Keith Richards et Mick Jagger, commençait la nouvelle année en 1954. Après deux ans de succès ininterrompu avec une série de succès sur le label Checker, Walter Jacobs et son groupe les Jukes sont entrés dans la liste des favoris R&B de Billboard les plus joués dans les juke-box le 2 janvier avec « Vous êtes si bien. »

Un numéro typiquement optimiste écrit par Jacobs lui-même, la chanson était la suite de « Blues With A Feeling », le dernier des quatre grands succès qu’il a amassés en 1953. Il est entré dans le classement des dix positions au n ° 6 et a continué à passer trois semaines au n°2. De l’autre côté de l’Atlantique, dans les années à venir, le son de « You’re So Fine » et d’autres tubes de Walter aurait un impact significatif sur l’avenir Pierre.

« Le petit Walter Jacobs était l’un des meilleurs chanteurs de blues et un joueur de harpe de blues par excellence », écrit Keith dans son autobiographie Life. « J’ai du mal à l’écouter sans crainte. Son groupe, les Jukes, était tellement branché et sympathique.

Richards, toujours généreux dans ses éloges pour le jeu d’harmonica de Mick Jagger, a vu des similitudes distinctes avec le style du bluesman américain. « [Walter’s] le chant était éclipsé par la harpe phénoménale », écrit-il, « qui était basée sur beaucoup de Louis Armstrong‘s cornet lèche. Le petit Walter souriait dans sa tombe pour la façon dont Mick joue. Les Stones ont rendu leur admiration pour Walter d’autant plus tangible en reprenant pas moins de trois de ses compositions sur leur album n°1 international Blue & Lonesome fin 2016.

Il y avait aussi des versions de « You’re So Fine » de son collègue bluesman John Hammond, sur son album I Can Tell de 1967, et le favori de l’harmonica James Cotton en 2001.

