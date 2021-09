Youri Tielemans admet “garder les options ouvertes” dans les pourparlers contractuels alors que Manchester United et Liverpool surveillent la star de Leicester

in

Youri Tielemans révèle qu’il garde ses options ouvertes alors que Leicester essaie de lier le milieu de terrain à un nouveau contrat.

La star belge, 24 ans, a moins de deux ans sur son contrat actuel et de nombreux clubs sont intéressés à le signer.

.

Tielemans a donné une réponse honnête lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir

.

Le milieu de terrain est recherché par certains des plus grands clubs européens

Manchester United et Liverpool ont tous deux été liés à Tielemans, tandis que Barcelone et le Real Madrid seraient également enthousiastes.

Après avoir rejoint Monaco pour 35 millions de livres sterling en 2019, le maestro a joué un rôle clé dans deux cinquièmes places consécutives et a marqué le vainqueur de la victoire historique de Leicester en finale de la FA Cup contre Chelsea plus tôt cette année.

Il n’est pas étonnant que les Foxes veuillent le garder, mais Tielemans admet que ce n’est pas une certitude alors que les discussions sur un nouveau contrat continuent de s’éterniser.

« Il n’y a pas vraiment de mise à jour. Je suis ouvert à tout. Le marché des transferts vient de fermer, mais je veux garder autant d’options que je peux ouvrir », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Tant que je serai là, je donnerai tout pour le club. Je l’ai déjà fait, mais je le ferai encore plus. La situation des contrats est juste quelque chose qui se passe dans le football, c’est une situation normale.

.

La super frappe de Tielemans a remporté la FA Cup pour Leicester

« Il y a des discussions en cours – je ne dis pas que je vais signer, je ne dis pas que je ne vais pas signer. Nous verrons.”

Répondant aux spéculations entourant Tielemans cet été, le patron de Leicester, Brendan Rodgers, n’a pas caché son désir de garder l’homme vedette.

Il a déclaré: «J’espère que nous pourrons l’avoir plus longtemps. Jon (Rudkin, directeur du football) rencontre ses représentants.

« C’est un professionnel de haut niveau, un gars formidable et quelqu’un avec qui j’aime travailler. Il est très concentré sur son football et ne se laisse pas distraire du tout. Comme je l’ai déjà dit, je lui donnerai tout pour l’aider à s’améliorer continuellement et il continuera à nous donner tout aussi.

«Pour moi et Youri, cela continue – notre relation. Espérons que nous pourrons résoudre quelque chose à l’avenir.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.