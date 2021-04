04/06/2021

Alberto Teruel

Youssoufa Moukoko, le plus jeune débutant de l’histoire de la Bundesliga, ne portera plus de shorts pour le reste de la saison. Comme le Borussia Dortmund l’a annoncé, l’attaquant talentueux s’est blessé au pied alors qu’il s’entraînait avec l’équipe allemande des moins de 21 ans. Au début, il semblait qu’il se rétablirait en quelques jours, mais finalement l’équipe dirigée par Edin Terzic ne pourra pas compter sur Moukoko à un moment clé de la saison.

Ce mardi, le Borussia Dortmund affrontera Manchester City de Pep Guardiola lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Bien que sa performance dans la meilleure compétition européenne ait été plus satisfaisante, ses performances en Bundesliga n’ont pas été à la hauteur. Après la défaite 2-1 contre l’Eintracht Francfort, l’équipe de Terzic a 7 points de retard sur la «zone des champions» avec seulement 7 matchs à disputer. 7 jours pendant lesquels ils ne pourront pas compter sur un joueur qui a le but dans le sang.

Tout semblait indiquer que ce serait la saison au cours de laquelle Moukoko ferait le saut en première division. Cette saison, il a fait quatre apparitions pour l’équipe des moins de 19 ans, marquant treize buts: trois tours du chapeau au Pr Münster, Wehen et Schalke dans le derby des jeunes de Rühr et une partie de poker à Essen. Ces performances l’ont amené à faire le saut en équipe première, devenant le plus jeune débutant de l’histoire de la Bundesliga (16 ans et un jour) et de l’histoire de la Ligue des champions (16 ans et 18 jours).

Apparitions en équipe première qui ne peuvent pas être classées comme anecdotiques. Bien sûr, il n’a pas été en mesure de maintenir le record de buts scandaleux qu’il avait dans les catégories inférieures, mais à 16 ans, il a marqué trois buts en quatorze matchs de Bundesliga. Malheureusement, la blessure avec l’Allemagne est un arrêt soudain de sa trajectoire fulgurante.