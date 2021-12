Yout riposte contre la requête de la RIAA visant à rejeter le procès « Rolling Cipher »

En octobre 2020, Yout a nommé la RIAA dans un procès agressif. Aujourd’hui, un licenciement et environ 14 mois plus tard, la confrontation à gros enjeux fait rage dans la salle d’audience, le stream-ripper basé à Hartford ayant riposté contre la dernière requête en licenciement de l’organisation commerciale.

En bref, la bataille juridique très médiatisée se concentre sur un trio de demandes de retrait DMCA que la RIAA a soumises contre Yout, alléguant que la plate-forme « contourne » l’outil de chiffrement progressif de YouTube, qui, selon les précédents dépôts légaux de la RIAA, vise « à protéger les œuvres protégées par le droit d’auteur. en empêchant… l’accès et la reproduction illégaux d’œuvres protégées par le droit d’auteur que YouTube diffuse.

Yout a rapidement visé l’effort de retrait, affirmant que ses services « ne sont pas conçus pour désembrouiller, décrypter, éviter, contourner, supprimer, désactiver ou altérer la technologie de chiffrement continu de YouTube », en plus d’affirmer que « tout mécanisme numérique en place conçu comme la technologie anti-contournement empêche les jeunes utilisateurs d’enregistrer et de sauvegarder ce travail protégé.

Gardant à l’esprit ces déclarations, Yout a allégué dans son procès fermement formulé que les demandes de la RIAA avaient amené « des tiers à croire que Yout s’était engagé et continue de s’engager dans un comportement illégal et illégal », en plus de constituer une prétendue violation du titre 17, section 512. (f) du code américain. Ce dernier est issu de la loi sur la sécurité du DMCA et décrit les fausses déclarations « importantes » dans les demandes de retrait.

Enfin, en ce qui concerne le contexte du procès à multiples facettes, un juge a accueilli en août la requête en irrecevabilité de la RIAA et, fin septembre, le stream-ripper a déposé une plainte modifiée. Il convient également de mentionner que l’industrie de la musique a pris des mesures contre plusieurs rippers de flux en 2021, y compris des plates-formes au Royaume-Uni ainsi que FLVTO.biz et 2conv.com basés en Russie.

Comme mentionné au début, Yout a officiellement exprimé son opposition à la motion de la RIAA visant à rejeter la plainte modifiée.

Cette décision n’a été révélée que récemment dans des documents juridiques, et Yout déclare d’emblée que « la motion de la RIAA est basée sur des hypothèses erronées et des interprétations erronées de la loi et, par conséquent, doit échouer ».

S’inspirant des allers-retours des dossiers antérieurs, Yout réitère ensuite que les « avis de retrait n’identifient pas des œuvres spécifiques prétendument protégées par la mesure technologique de protection alléguée » (le chiffrement roulant) et que les ordonnances « trop larges » « ont altéré les utilisateurs de Yout. ‘ possibilité d’utiliser le service avec tout fonctionne, pas seulement ces travaux présumés non identifiés des sociétés membres de la RIAA.

« En effet, le service de Yout est beaucoup plus large que le vague terme de la RIAA « stream ripping » ne l’implique », poursuit le texte. « En fait, les téléchargements de sons ne sont qu’un élément accessoire de l’image plus grande, qui est du contenu vidéo, à partir de n’importe quel site Web de partage de vidéos, pas seulement de YouTube.

« Yout empêche déjà les utilisateurs d’enregistrer et de sauvegarder une œuvre protégée qui a en place un ou plusieurs mécanismes numériques conçus comme une technologie anti-contournement », soutiennent également les plaignants.

Ensuite, Yout précise que la RIAA, face à ces dernières allégations, aurait « abandonné tout argument concernant le chiffrement roulant, faisant plutôt une vague référence aux » TPM de YouTube « ». n’en sont pas [TPMs] et que le manque croissant de spécificité de la RIAA dans ses observations à la Cour témoigne de ce fait. »

Plus généralement, Yout a également doublé l’idée (déjà divulguée) selon laquelle « YouTube et les navigateurs Web populaires permettent à un utilisateur d’accéder à une œuvre de YouTube et de la télécharger sans contourner aucune mesure » – ce qui signifie que le service d’extraction de flux utilise prétendument des outils largement disponibles.

Enfin, en termes de « dommages monétaires et de réputation importants » que les demandes de retrait de la RIAA auraient causé à Yout, les clients auraient annulé leurs abonnements « après avoir reçu une notification de Google lors de la recherche de « yout.com » » et « PayPal a fermer le compte de Yout, probablement à cause des avis de la RIAA », selon le texte.

Au moment de la publication de cet article, la RIAA ne semblait pas avoir commenté publiquement l’opposition de Yout à la motion de non-lieu. Yout est représenté dans l’affaire par Mudd Law, qui a défendu une famille dans un procès pour partage de fichiers en 2005 auquel ils ont été confrontés par la RIAA.