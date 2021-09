Youth League : Juvenil A tire sur le shérif (à peu près)

Le Juvenil A a pris son envol en UEFA Youth League, le doublé de Bruno Igelsias menant les champions en titre à une victoire 4-1 sur le club moldave Sheriff.

Malgré le statut de vairon du shérif, seuls quatre changements ont été apportés à l’équipe qui a fait match nul à l’Inter Milan il y a un peu moins de deux semaines. Israel Salazar a été abandonné au profit de Pau Ferrer tandis que Manuel Angel a débuté le match aux côtés de Javi Villar et David Gonzalez au milieu de terrain. Calleja a remplacé Edjar en défense avec le changement final dans les buts où Javi Vicente a remplacé Ruben.

Juvenil A a eu beaucoup d’occasions tout au long de la première mi-temps, mais s’est retrouvé à plusieurs reprises sans touche finale. Bruno en particulier a eu du mal à figurer sur la feuille de match malgré quelques belles opportunités. Le premier but est finalement venu du sixième corner du match de Juvenil A, Villar s’élevant le plus haut pour hocher la tête.

On aurait pu s’attendre à ce que les vannes s’ouvrent en seconde période, mais au lieu de cela, les visiteurs sont revenus à niveau. C’était un autre but sur le coup de pied arrêté, celui-ci déviant Pau Ferrer et dans le coin le plus éloigné du filet de Dani Vicente. Même les scores, les Juvenil A étaient de retour là où ils avaient commencé, heureusement, il ne leur a fallu que six minutes de seconde demie pour reprendre l’avantage. Gonzalo Garcia a échappé à ses marqueurs et a fourré un joli centre sur la tête de Bruno Iglesias. C’était, confortablement, la chance la plus difficile du match pour Bruno et une conversion aurait certainement amélioré l’humeur du jeune attaquant.

51′ GOOOOOOOOOAAAAAL BRUNO IGLESIAS !!! Grand croisement de Gonzalo Garcia. 1 but et 1 passe décisive pour Bruno aujourd’hui. Juvénile A (U19) 2-1 Shérif. pic.twitter.com/UkXwxwk3KE – Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 28 septembre 2021

Malheureusement, sa chance devant le but ne s’est pas améliorée, réussissant juste le doublé après un penalty dans un match où il aurait pu marquer six ou sept. Julen Guerrero ajouterait un peu de brillance au score et garantirait que Madrid a pris ses trois premiers points de la phase de groupes. La victoire est suffisante pour placer Los Blancos en tête du groupe après que l’Inter ait battu le prochain adversaire de Madrid, Shaktar, plus tôt dans la journée.

En espérant que l’équipe senior puisse égaler le résultat et peut-être avoir un peu plus de chance devant le but.