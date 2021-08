YouTube a annoncé avoir versé 30 milliards de dollars aux créateurs au cours des trois dernières années | La technologie

in

Les créateurs de contenu YouTube ont reçu 30 milliards de dollars au cours des trois dernières années, bien qu’avec plus de deux millions de personnes dédiées à la création de contenu, ce chiffre n’est pas si surprenant.

YouTube est l’une des plus grandes plateformes de contenu en streaming. Les utilisateurs consomment des vidéos de différentes catégories et avec des contenus différents, sur YouTube tout le monde a sa place et, surtout, les créateurs de contenu.

N’importe qui avec un désir et un appareil photo, quel que soit le mobile, peut enregistrer puis télécharger une vidéo sur YouTube et profiter du succès. C’est l’une des phrases les plus répétées lorsqu’il s’agit de parler de cette plateforme vidéo créée par Google.

La réalité est différente et c’est que très peu parviennent à atteindre la célébrité et à gagner leur vie en faisant des vidéos. Mais ceux qui parviennent jusqu’ici peuvent bénéficier du système de monétisation de la société de Mountain View.

Ce système de monétisation est actif depuis 14 ans et compte aujourd’hui 2 millions de personnes qui créent régulièrement du contenu sur YouTube.. Ces personnes auraient reçu une somme de 30 milliards de dollars à distribuer au cours des trois dernières années.

Cela ressemble à beaucoup d’argent et c’est le cas. Mais compte tenu du nombre de personnes qui se consacrent à l’enregistrement de vidéos, de la période de temps et du fait que l’argent n’est pas réparti équitablement, car les comptes qui en résultent sont moins attractifs.

De plus, il faut garder à l’esprit que dans de nombreux cas, l’argent n’est pas reçu par une seule personne et qu’il existe des entreprises derrière bon nombre de ces canaux. Le fait qu’il est de plus en plus difficile d’attirer des annonceurs ne peut être ignoré.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui se contrôle avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Et, est-ce que tout cet argent a été fait grâce à la publicité. Les nouvelles méthodes de ciblage du contenu vers les annonceurs ont eu pour effet d’affecter les chaînes avec des thèmes plus engagés et de ne pas pouvoir atteindre la fin du mois.s.

La célébration par YouTube est un échantillon intéressant de l’argent qui se déplace dans la publicité et que les créateurs dont le contenu est plus familier obtiennent plus de revenus. YouTube a beaucoup de vie devant lui, mais ce n’est rien sans les créateurs de contenu.