YouTube a contribué 313 millions d’euros au PIB espagnol

24/11/2021 à 13:11 CET

Lidia Allvarez Vellido

En 2020, YouTube a contribué pour environ 313 millions d’euros au produit intérieur brut de l’Espagne et a créé 21 000 emplois équivalents temps plein, selon le rapport « Convertir les opportunités en succès : évaluation de l’impact économique, social et culturel de Youtube en Espagne » préparé par Oxford Economics

De même, le rapport montre que plus de 70 % des entrepreneurs créatifs pensent que YouTube leur donne la possibilité de travailler de la manière qui correspond le mieux à leurs besoins.

En ce sens, Maite Gómez Fraile, directrice de YouTube pour l’Espagne et le Portugal, assure que les données les plus importantes pour elle sont liées à l’exportation de talents. Ainsi, selon le rapport, plus de 75 % du temps de lecture des contenus produits par les chaînes espagnoles provient de l’extérieur de l’Espagne. « Notre plateforme met un grain de sable au développement du pays et à l’export, c’est une manière d’exporter les talents, puisqu’elle donne aux créateurs de contenu la possibilité d’accéder à un public de 500 millions de personnes qui parlent espagnol dans le monde& rdquor ;, explique le directeur YouTube pour l’Espagne et le Portugal.

En ce sens, 78% des entrepreneurs créatifs déclarent que YouTube les aide à exporter leur contenu vers un public international qu’ils ne pourraient pas atteindre autrement.

Concernant le profil des créateurs de contenu, « maintenant il est très diversifié & rdquor ;, précise Gómez Fraile, qui regarde en arrière et avoue que lorsque la plateforme a commencé, ils se concentraient sur un jeune profil avec des verticales de contenu très marquées, comme le jeu. « Cette diversité actuelle de canaux et de contenus est ce qui fait la richesse de la plateforme et s’inscrit dans notre idée de donner à chacun la possibilité de s’exprimer, ainsi que de démocratiser l’accès à l’information.& rdquor ;.

Des chaînes de gymnastique avec Patry Jordan, en passant par l’humour de « La Pelo », à la chaîne Unicoos de David Calle, un professeur de mathématiques et de physique qui a commencé à télécharger des vidéos sur sa chaîne YouTube en 2011 afin que ses étudiants en mathématiques et en physique puissent voir leurs cours facilement et autant de fois que nécessaire.

Selon les données fournies par YouTube, en Espagne, plus de 600 chaînes comptent plus d’1 million d’abonnés, ce qui représente une augmentation de plus de 20 %, année après année. Même croissance annuelle que dans ceux de plus de 100 000 abonnés, même si le chiffre total s’élève à 5 500 chaînes.

En termes de revenus, le pourcentage de chaînes espagnoles qui obtiennent 5 chiffres ou plus de revenus augmente de plus de 35% chaque année.