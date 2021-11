YouTube a supprimé le compteur d’aversion des vidéos d’aujourd’hui

Image : YouTube

Cela a été taquiné en mars, mais aujourd’hui, YouTube l’a rendu officiel : la plate-forme supprimera le compteur d’aversion, ce qui signifie que vous ne pourrez plus regarder une vidéo et penser, eh bien, ce n’est pas une vidéo très populaire, Je suis sûr que c’est juste une mauvaise vidéo et pas du tout le résultat d’une base de fans et/ou d’un groupe politique armés.

Le bouton Je n’aime pas lui-même restera, vous pouvez donc faire connaître vos sentiments si vous le devez vraiment, c’est juste le compteur public affichant le nombre de fois que le bouton J’aime a été cliqué qui disparaît.

Après avoir testé l’idée plus tôt dans l’année, YouTube a aimé ce qu’ils ont trouvé :

Chez YouTube, nous nous efforçons d’être un endroit où les créateurs de toutes tailles et de tous horizons peuvent trouver et partager leur voix. Pour garantir que YouTube encourage les interactions respectueuses entre les spectateurs et les créateurs, nous avons introduit plusieurs fonctionnalités et règles pour améliorer leur expérience. Et plus tôt cette année, nous avons testé le bouton Je n’aime pas pour voir si des modifications pourraient ou non aider à mieux protéger nos créateurs contre le harcèlement et réduire les attaques de dégoût, où les gens s’efforcent d’augmenter le nombre de dégoûts sur les vidéos d’un créateur.

Dans le cadre de cette expérience, les spectateurs pouvaient toujours voir et utiliser le bouton Je n’aime pas. Mais comme le nombre n’était pas visible pour eux, nous avons constaté qu’ils étaient moins susceptibles de cibler le bouton « Je n’aime pas » d’une vidéo pour augmenter le nombre. En bref, les données de nos expériences ont montré une réduction du comportement d’attaque anti-aversion1. Nous avons également entendu directement de petits créateurs et de ceux qui débutent qu’ils sont injustement ciblés par ce comportement, et notre expérience a confirmé que cela se produit dans une proportion plus élevée sur les petites chaînes.