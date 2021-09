YouTube adopte une position plus ferme contre la désinformation sur les vaccins COVID avec des règles mises à jour

Cela a mis du temps à venir, mais YouTube a annoncé aujourd’hui qu’il s’apprêtait à adopter une position plus ferme contre la désinformation sur le COVID-19, et en particulier contre le contenu trompeur lié aux vaccins contre le COVID, qui pourrait contribuer à alimenter les mouvements anti-vax mondiaux.

Comme expliqué par YouTube :

« L’élaboration d’une politique autour de la désinformation médicale s’accompagne de défis et de compromis inhérents. La compréhension scientifique évolue à mesure que de nouvelles recherches émergent, et l’expérience personnelle de première main joue régulièrement un rôle puissant dans le discours en ligne. Les vaccins en particulier ont été une source de débats acharnés au fil des ans, malgré les conseils constants des autorités sanitaires sur leur efficacité. Aujourd’hui, nous élargissons nos politiques de désinformation médicale sur YouTube avec de nouvelles directives sur les vaccins actuellement administrés qui sont approuvés et confirmés comme sûrs et efficaces par les autorités sanitaires locales et l’OMS.

La politique mise à jour est clairement énoncée :

« Ne publiez pas de contenu sur YouTube s’il contient des informations erronées préjudiciables sur les vaccins actuellement approuvés et administrés sur l’un des éléments suivants :

Sécurité des vaccins – Contenu alléguant que les vaccins provoquent des effets secondaires chroniques, en dehors des effets secondaires rares reconnus par les autorités sanitaires Efficacité des vaccins – Contenu affirmant que les vaccins ne réduisent pas la transmission ou la contraction des maladies Ingrédients des vaccins – Contenu déformant les substances contenues dans les vaccins ”

Les vidéos contenant l’une de ces revendications seront désormais supprimées de YouTube, les chaînes les publiant étant d’abord accompagnées d’un avertissement, puis d’un avertissement. Toute chaîne qui reçoit trois avertissements sur une période de 90 jours sera résiliée.

Pour être clair, les politiques de YouTube interdisent déjà certains types de désinformation médicale, y compris le contenu qui fait la promotion de remèdes nocifs, YouTube notant en outre qu’il a supprimé plus de 130 000 vidéos pour avoir enfreint ses politiques sur le vaccin COVID-19 au cours de la dernière année.

La plate-forme a travaillé pour développer son approche à ce sujet au fil du temps et au milieu de la pandémie en cours, mais elle a également été identifiée comme une source clé de désinformation médicale, qui a contribué à stimuler les mouvements nuisibles, allant à l’encontre des objectifs des autorités sanitaires.

L’année dernière, une vidéo « Plandemic » alimentée par un complot a été visionnée plus de 7 millions de fois sur YouTube avant d’être finalement supprimée. La vidéo cherchait à amplifier les rumeurs selon lesquelles l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses avait enterré les recherches sur la façon dont les vaccins peuvent endommager le système immunitaire des gens.

Plus tôt cette année, des chercheurs des universités d’Oxford et de Southampton ont découvert que les personnes qui se tournent vers les médias sociaux pour obtenir des informations – en particulier YouTube – sont moins disposées à se faire vacciner contre le COVID-19, et ont exhorté le gouvernement et les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures urgentes. sur les découvertes.

Selon le rapport :

« La confiance dans les établissements de santé et les experts et la menace personnelle perçue sont vitales, les groupes de discussion révélant que l’hésitation au vaccin COVID-19 est motivée par une mauvaise compréhension de l’immunité collective comme offrant une protection, la peur du développement rapide d’un vaccin et des effets secondaires, et la croyance que le virus est artificielle et utilisée pour le contrôle de la population. En particulier, ceux qui obtiennent des informations de sources de médias sociaux relativement non réglementées – telles que YouTube – qui ont des recommandations adaptées à l’historique des visionnages et qui ont des croyances complotistes générales, sont moins disposés à se faire vacciner.

Compte tenu de cela, comme indiqué, la position plus dure de YouTube se fait attendre depuis longtemps, et il est bon de voir la plate-forme adopter une approche plus clarifiée contre les informations médicales clairement incorrectes, qui peuvent avoir des impacts significatifs dans le monde réel, à la fois pour les individus et pour la société à grand.

Mais cette décision ne plaira pas à tout le monde et pourrait mettre YouTube sur la voie du conflit avec certaines autorités régionales.

Cette semaine, le gouvernement russe a menacé de bloquer YouTube à moins que la plate-forme ne restaure deux chaînes en allemand, gérées par la société de médias d’État russe RT, qui ont été supprimées après avoir publié de fausses informations sur les vaccins.

Selon le Washington Post :

« Le ministère russe des Communications, Roskomnadzor, a déclaré avoir envoyé une lettre à Google « exigeant que toutes les restrictions sur les chaînes YouTube RT DE et Der Fehlende Part, exploitées par le média russe Russia Today, soient levées dès que possible », selon Interfax news. l’agence a signalé. Le ministère a menacé de restreindre totalement ou partiellement YouTube en Russie, ou d’imposer une amende à Google, si les chaînes n’étaient pas restaurées.

En effet, de nombreux politiciens et dirigeants civiques soutiennent ceux qui s’opposent aux mandats de vaccination, et vous pouvez parier qu’une plate-forme majeure comme YouTube qui adopte une ligne plus dure à ce sujet suscitera une fois de plus les inquiétudes selon lesquelles des entreprises privées contrôlent le récit des médias, et avoir un niveau de contrôle surdimensionné de ce qui peut et ne peut pas être partagé.

Ce qui est une préoccupation valable, mais comme le note YouTube, il fonctionne avec des conseils de santé officiels, basés à la fois sur les autorités sanitaires locales et l’Organisation mondiale de la santé, et en tant que tel, sa position est fondée sur les directives qui régissent toutes nos procédures et approches de santé. , ce qui nous protège de tels impacts.

De nombreux points de vue opposés sont fondés sur des malentendus, et les laisser grandir est dangereux, et nous maintiendra encore plus longtemps dans le schéma d’attente COVID, ce qui pourrait avoir des effets désastreux à long terme. En tant que tel, il est bon de voir YouTube adopter une position plus ferme et faire appliquer les conclusions des organismes de santé officiels dans le cadre de son approche de modération.