YouTube ajoute de nouvelles mises à jour à l’application YouTube Studio, l’alignant davantage sur la version de bureau

YouTube a présenté de nouvelles mises à jour de son application mobile YouTube Studio, qui offriront aux créateurs plus de flexibilité pour gérer leurs chaînes en déplacement, tout en facilitant le suivi des performances sur ordinateur et mobile, au lieu d’obliger les responsables de chaîne à se connecter le sur un appareil de bureau.

La plus grande mise à jour est l’ajout de nouveaux filtres de recherche pour les commentaires, offrant aux créateurs plus de moyens de maximiser l’engagement en interagissant avec les fans.

Comme vous pouvez le voir ici, en haut de l’écran, de nouveaux filtres sont disponibles pour rechercher les commentaires de votre chaîne.

Ces nouvelles options de filtrage incluent :

État de la réponse : ai-je déjà répondu à ce commentaire ?

Contient la question : le commentaire contient-il une question ?

Nombre d’abonnés : le commentateur a-t-il au moins un certain nombre d’abonnés ?

Statut d’abonné : le commentateur est-il abonné publiquement à moi ?

Statut de membre : le commentateur est-il membre de la chaîne ?

Chercher: Des commentaires contiennent-ils un mot spécifique que je souhaite rechercher ?

Cela vous donne beaucoup plus de capacité pour répondre aux commentaires clés de votre appareil mobile, garantissant qu’ils sont traités en temps opportun, ce qui pourrait être un ajout extrêmement bénéfique pour les canaux qui reçoivent beaucoup de commentaires.

YouTube a également ajouté de nouveaux éléments d’analyse à l’application YouTube Studio, l’alignant davantage sur la version de bureau, y compris des informations sur les téléspectateurs qui reviennent, le nombre de vues comparatif et plus encore.

YouTube dit qu’à l’avenir, il veillera à ce que toutes les métriques ajoutées à la version de bureau de l’application soient également disponibles sur la plate-forme mobile, garantissant une plus grande parité et utilité entre les deux.

Les utilisateurs de Mobile Studio peuvent également désormais faire appel des décisions de monétisation vidéo via l’application, tandis qu’il a également ajouté plus d’options de devise à l’affichage pour aider les créateurs à mieux comprendre leurs progrès de monétisation.

« Vous pouvez trouver le paramètre de devise en appuyant sur l’icône de votre chaîne en haut à droite > Paramètres > Devise. Remarque : la modification du paramètre de devise s’appliquera à tous les utilisateurs qui ont accès à votre chaîne, et appliquera également Studio sur le bureau et l’application mobile. »

YouTube a également actualisé l’icône de l’application Studio, l’alignant davantage sur les autres applications de YouTube, tandis qu’il a également déplacé plusieurs onglets de fonction vers la nouvelle barre inférieure, les rendant plus accessibles, car ils étaient précédemment répertoriés dans le menu de fonction à trois points.

Comme indiqué, l’objectif principal, dans l’ensemble, est de s’assurer que les applications de bureau et mobiles de Studio restent alignées, garantissant que les utilisateurs sont en mesure de gérer leur présence sur YouTube lors de leurs déplacements. Et avec de plus en plus de personnes qui gèrent désormais leurs chaînes à distance, cela devrait offrir une plus grande flexibilité de travail pour garantir que les créateurs peuvent tirer le meilleur parti de leur contenu YouTube.

Et bien que bon nombre de ces changements ne semblent pas être des « changeurs de jeu » qui modifieront la façon dont vous gérez vos clips YouTube, cumulativement, ils pourraient avoir un impact important, garantissant une flexibilité et une utilité optimales via les outils de gestion de YouTube.

Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour de YouTube Studio ici.