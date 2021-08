YouTube ajoute des bandes-annonces de diffusion en direct et des sondages en direct au fur et à mesure qu’il crée ses nouvelles options de commerce de diffusion en continu

Alors que TikTok continue d’affiner ses options de diffusion en direct, YouTube met également davantage l’accent sur ses outils de diffusion en direct, avec deux nouveaux ajouts pour aider à maximiser l’engagement et la sensibilisation aux diffusions en direct au sein de l’application.

Tout d’abord, YouTube étend son option de bandes-annonces Premiere aux diffusions en direct à venir, ce qui permettra aux créateurs d’ajouter un court extrait de prévisualisation à la page de l’événement de diffusion.

Comme expliqué par Conor Kavanagh de YouTube :

“L’année dernière, nous avons introduit des bandes-annonces qui permettent aux créateurs d’ajouter un clip de 15 secondes à 3 minutes à la page à venir ou programmée d’une première. Nous sommes maintenant ravis d’annoncer que les bandes-annonces sont désormais disponibles pour les diffusions en direct à venir et programmées. .”

L’option fournira un autre moyen d’attirer des téléspectateurs potentiels à vos diffusions, avec une présentation rapide de ce qu’ils obtiendront de votre flux.

Pour configurer une bande-annonce en direct, vous devez d’abord télécharger le clip de prévisualisation en tant que vidéo YouTube normale. Vous pourrez ensuite choisir ce clip comme bande-annonce dans la configuration de votre événement de diffusion en direct.

Les créateurs de diffusion en direct pourront ajouter des bandes-annonces via la salle de contrôle en direct de YouTube, avec l’option disponible pour toutes les chaînes comptant au moins 1 000 abonnés et zéro avertissement.

En plus de cela, YouTube étend également l’accès à son option de sondages par chat en direct, ce qui fournira un autre moyen de maximiser l’engagement dans les diffusions en direct.

Comme vous pouvez le voir ici, les streamers peuvent configurer un sondage en direct à partir de la fenêtre de discussion, où ils peuvent ajouter jusqu’à quatre options de sondage parmi lesquelles choisir. Les sondages en direct étaient auparavant disponibles pour les créateurs de jeux, mais désormais, tous les streamers pourront ajouter l’option – bien que les sondages ne puissent être activés que via la version de bureau de l’application.

Il convient également de noter que les sondages en direct n’apparaissent pas dans les rediffusions de chat en direct (plus d’informations ici).

La diffusion en direct semblait avoir son heure il y a quelques années, lorsque l’arrivée de Meerkat et Periscope a ouvert le monde à une toute nouvelle gamme de créateurs désireux de partager leurs points de vue uniques. Mais ensuite, cela s’est calmé, car la qualité globale des flux a dilué la valeur de l’option. Mais maintenant, avec YouTube et TikTok explorant le commerce en direct, ce qui pourrait ouvrir plus d’opportunités de revenus, il y a une sorte de résurgence, et si TikTok va de l’avant, YouTube suivra sans aucun doute, afin de limiter tout migration des talents créatifs en conséquence.

C’est pourquoi il cherche à ajouter ces nouvelles options de diffusion en direct – et vous pouvez vous attendre à en voir encore plus sur ce front, car les deux plates-formes s’efforcent de fournir les meilleurs outils de streaming de commerce pour conquérir les meilleures stars.

Parce que la vente directe facilite plus de partenariats de marque et plus de monétisation. Et comme les diffusions en direct voient régulièrement beaucoup plus d’engagement que les clips vidéo ordinaires, cela pourrait devenir un puissant véhicule de promotion, à divers égards.

Cela pourrait également être intéressant de noter dans votre planification promotionnelle – même si vous ne cherchez pas à vous diffuser. Le bon partenaire, avec le bon flux de commerce électronique, pourrait être un excellent véhicule pour améliorer la notoriété de la marque.