YouTube ajoute des chapitres automatiques comme élément de recherche, la prochaine étape de sa poussée de chapitres

YouTube cherche à fournir des correspondances de recherche plus spécifiques avec l’ajout de ses nouveaux chapitres automatiques en tant qu’élément de recherche, ce qui signifie qu’il sera désormais en mesure de mettre en évidence des segments identifiés automatiquement en réponse aux requêtes des utilisateurs.

Comme expliqué par Conor Kavanagh de YouTube :

« À partir de cette semaine, les chapitres automatiques seront utilisés comme source de métadonnées dans les recherches effectuées sur mobile. Auparavant, seuls les chapitres définis par le créateur étaient utilisés de cette manière. Désormais, les chapitres automatiques n’apparaîtront dans la recherche que si les chapitres définis par le créateur ne sont pas disponibles.

YouTube a commencé à déployer des chapitres automatiques en juillet, avec son système détectant des segments de vidéos afin de fournir une correspondance plus spécifique pour les requêtes de recherche.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, lorsque les chapitres sont activés, YouTube peut mettre en évidence des segments spécifiques en réponse aux recherches, ce qui lui donne plus de capacité pour aider les utilisateurs à trouver les éléments clés qu’ils recherchent dans chaque clip.

Cela pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la découverte de vidéos au fil du temps, chaque élément de chaque clip devenant consultable, fournissant plus de données sur ce que les gens recherchent en particulier, tout en facilitant davantage le potentiel de découverte en fonction de votre contenu.

Étant donné qu’il va maintenant être utilisé de cette manière, il pourrait être utile de vérifier la segmentation de vos propres clips YouTube et d’optimiser les noms de vos chapitres en fonction de la recherche de mots clés relatifs et de la correspondance probable. Si vous savez, par exemple, que les gens recherchent des informations sur les « lacets noirs » et que vous avez un segment vidéo spécifique à ce sujet, vous pouvez essayer d’ajouter manuellement ce titre dans votre clip.

N’allez pas le spammer avec des noms de segments sans rapport, car cela ne fonctionnera pas bien, mais en étiquetant clairement chaque segment et/ou en vous assurant que tous les éléments de segments automatiquement de vos clips sont correctement nommés, cela pourrait aider à améliorer votre potentiel de recherche .

Il convient également de noter que toutes les vidéos ne sont pas soumises à la segmentation automatique et que vous pouvez également vous désinscrire (via vos paramètres de téléchargement par défaut dans YouTube Studio) si vous le souhaitez également.

Vous pouvez en savoir plus sur les chapitres de vidéos YouTube ici.

En plus de cela, YouTube met également les mentions à la disposition de toutes les chaînes comptant 500 abonnés (auparavant uniquement disponibles pour ceux qui en ont plus de 1000), tout en ajoutant sa carte « Quand vos téléspectateurs sont sur YouTube » à la version mobile de YouTube Studio.

Cela vous aidera dans la planification de votre chaîne, et bien que l’ajout spécifique du graphique à la version mobile ne soit pas un changement majeur, cela pourrait vous aider à vous tenir informé chaque fois que vous en avez besoin.

Mais l’expansion de la recherche de chapitres de YouTube est la grande mise à jour, qui pourrait avoir un impact significatif sur le comportement de découverte dans l’application.

À noter dans votre processus.