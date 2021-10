YouTube ajoute l’option « Nouveau pour vous ». Est-ce comme ça que ça marche

25/10/2021

Claudio Torres Rojas

La croissance de YouTube ne semble pas s’arrêter, malgré une forte concurrence dont le taux de montée en popularité est énorme, et nous parlons de Twitch. La plate-forme de vidéo en streaming de Google essaie de continuer à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités afin que les utilisateurs se sentent plus à l’aise dans l’application. En fait, depuis quelques jours, beaucoup de gens ont remarqué certain changement en haut de l’application.

Comme nous vous le montrons dans l’image quelques lignes ci-dessous, Google a ajouté sur YouTube une nouvelle balise ou une nouvelle étiquette dont le nom est « Nouveau pour vous. » Si vous le sélectionnez, il devrait vous montrer des vidéos qui ne vous recommandent généralement pas régulièrement dans le but que vous rencontriez de nouveaux contenus que vous ne voyez pas habituellement. Le but de ceci est que vous pouvez profiter de types de vidéos que vous n’avez jamais découverts auparavant.

Voici à quoi ressemble l’étiquette « Nouveau pour vous ».

L’étiquette apparaît en haut de l’application mobile avec le reste des étiquettes liées au type de contenu que vous consommez habituellement. C’est un bon ajout qui donnera une plus grande visibilité aux chaînes que nous n’avons pas l’habitude de voir et qui nous aidera probablement à découvrir un type de contenu jusqu’alors inconnu mais intéressant.