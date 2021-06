YouTube ajoute un bouton pour rendre les vidéos en boucle plus pratiques | La technologie

Ceux de Google ne se reposent pas et chaque semaine YouTube reçoit une nouvelle fonctionnalité. Cette fois, il a reçu un bouton qui permet de lire les vidéos en boucle sur Android.

YouTube se met à jour depuis plusieurs semaines avec des fonctionnalités et fonctionnalités, certaines sont plus intéressantes que d’autres, mais toutes viennent répondre aux besoins de la plateforme vidéo Google. Le dernier arrivé est un bouton qui vous permet de lire n’importe quelle vidéo en boucle de manière native.

Cette fonctionnalité faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps et ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne fasse son apparition pour les utilisateurs., même s’il est vrai qu’il n’est pas encore accessible à tous. En fait, sur les trois téléphones portables que j’ai à ma disposition, un seul apparaît et ils ont tous la même version YouTube.

Le bouton de boucle permet aux utilisateurs de ne pas avoir à appuyer constamment sur lire lorsqu’une chanson ou une vidéo se termine qu’ils souhaitent voir plusieurs fois. Sous Android cette fonctionnalité se trouve en cliquant sur les trois points en haut lors de la lecture d’une vidéo, une liste déroulante apparaît dans laquelle vous trouverez les options typiques : changer la qualité, les sous-titres, la vitesse de lecture.

Ce qui se passe, c’est que En plus des options classiques, il en existe également une appelée “Video Loop” qui se traduit par “loop” en espagnol.. Ce que cela fait, c’est que la vidéo est lue encore et encore de manière continue. Sur l’ordinateur, cette option se trouve dans le menu qui s’ouvre lorsque l’on fait un clic droit pendant la lecture d’une vidéo.

Et, comme sur Android, un menu apparaît avec plusieurs options : copier l’URL, copier l’URL de la minute actuelle, copier le code d’intégration et les options avancées. L’option de boucle apparaît dès le début et pour la faire fonctionner il suffit d’un simple clic. Cette fonctionnalité est assez niche, car il est étrange de devoir répéter une vidéo pendant longtemps.

Google semble faire de plus en plus d’efforts pour améliorer sa plate-forme vidéo, mais ces fonctionnalités vont et viennent presque inaperçues de la plupart des utilisateurs. En fait, la société n’a fait aucune sorte d’annonce ou de publication à ce sujet. Reste maintenant à attendre de voir les prochaines fonctionnalités qu’ils décident d’intégrer celles de Mountain View à YouTube.