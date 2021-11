YouTube ajoute une option pour réutiliser les détails des vidéos précédentes pour rationaliser les téléchargements, nouvelle analyse mobile

Cela pourrait être utile – YouTube a aujourd’hui ajouté une nouvelle option dans YouTube Studio qui permet aux utilisateurs de réutiliser les détails des téléchargements précédents pour de nouveaux téléchargements dans le processus de publication sur le bureau.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option vous permet de réutiliser :

Titre de la vidéo Description de la vidéo Paramètres de langue Autorisations d’échantillonnage des courts métrages Sélections de catégories

Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps, en particulier pour ceux qui publient régulièrement sur les mêmes sujets, ou qui doivent saisir manuellement les options de langue à chaque nouveau message.

Bien sûr, vous n’allez probablement pas télécharger beaucoup de vidéos avec exactement le même titre et la même description, mais en copiant les détails, cela pourrait faciliter la modification rapide de ces détails, pour un contenu similaire, sans avoir à ressaisir le mêmes informations pour chaque vidéo d’une série.

Vous pouvez accéder à la nouvelle option dans la section « Détails » du flux de téléchargement, avec une nouvelle option « Réutiliser les détails » au-dessus du champ de titre.

C’est en fait assez similaire à l’option de téléchargement par défaut existante de YouTube, que vous pouvez utiliser pour appliquer les mêmes paramètres à chacun de vos clips, mais cette nouvelle variante permet plus de contrôle, avec la possibilité d’utiliser différents paramètres pour chaque clip, tandis que vous pouvez également personnaliser vos sélections à chaque téléchargement.

YouTube a annoncé la mise à jour parmi un ensemble de nouveaux réglages, y compris un onglet « Adhésions » mis à jour dans YouTube Studio et l’ajout de plus d’analyses auparavant uniquement disponibles sur le bureau pour l’application mobile.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, les utilisateurs pourront désormais accéder aux performances des vues des « 28 derniers jours », aux performances des vues hebdomadaires et aux statistiques de performances mensuelles dans l’application, offrant ainsi plus de moyens de rester au courant des mesures clés via l’application mobile.

La mise à jour fait partie des efforts continus de la plate-forme pour mettre les applications de bureau et mobiles en parité, toutes les fonctionnalités étant finalement définies pour être accessibles en déplacement.

Et même si ces mises à jour ne changent peut-être pas la donne, en tant que telles, pour ceux qui s’efforcent d’optimiser leurs performances YouTube et les mettent en ligne régulièrement, elles pourraient générer des avantages significatifs.

Vous pouvez en savoir plus sur les dernières mises à jour de YouTube ici.