YouTube annonce avoir 50 millions d’abonnés Premium et musicaux

Les concurrents de Spotify, YouTube Music et YouTube Premium, comptent officiellement un total combiné de plus de 50 millions d’abonnés (y compris ceux qui accèdent aux services via des essais gratuits), selon les dirigeants de l’entreprise.

Le responsable mondial de la musique de YouTube (et ancien PDG de la musique enregistrée de Warner Music), Lyor Cohen, a révélé le jalon de l’abonnement YouTube Music et Premium – et a souligné ses plans pour augmenter le chiffre à l’avenir – dans un bref article sur le blog de la plate-forme Google.

Intitulé à juste titre « 50 millions », le message d’environ 500 mots indique le nombre total d’abonnés aux services : « YouTube a dépassé les 50 millions d’abonnés Music et Premium, y compris les versions d’essai, et est le service d’abonnement musical à la croissance la plus rapide (MiDIA) . “

Le texte ne révèle pas combien de ces 50 millions d’abonnés utilisent YouTube Music (qui, comme la plupart des autres services de streaming musical, coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis) et combien utilisent YouTube Premium (qui coûte 11,99 $ par mois et comprend accès à la musique). De plus, les dirigeants de Google ne semblaient pas avoir commenté publiquement la question au moment de la publication de cet article.

Pour un contexte supplémentaire concernant l’allégation de “service d’abonnement musical à la croissance la plus rapide”, YouTube a déclaré à la fin octobre de l’année dernière qu’il comptait 30 millions d’abonnés Premium et Music, pour une moyenne approximative de deux millions de nouveaux abonnés par mois (et six millions par trimestre) dans l’intervalle.

Spotify, basé à Stockholm, avait quant à lui attiré 165 millions d’utilisateurs payants au total à la fin du deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de sept millions par rapport au trimestre. Le premier trimestre 2021 n’a toutefois apporté à Spotify que trois millions de nouveaux abonnés, contre 11 millions d’abonnés payants supplémentaires (et 14 millions de comptes financés par la publicité supplémentaires) au quatrième trimestre 2020.

Cohen, en expliquant la croissance relativement rapide du nombre d’abonnés générée par YouTube Music et Premium, a identifié les services comme des “produits tueurs” et a déclaré qu'”il n’y a pas d’autre endroit où les fans peuvent avoir un accès ininterrompu au catalogue de musique le plus vaste et le plus diversifié, les artistes et culturel.

Ce catalogue comprend des clips musicaux, des vidéos de couverture, des séquences d’artistes en coulisses, des courts métrages YouTube (auxquels les créateurs peuvent ajouter des chansons), des diffusions en direct et la possibilité d’interagir dans les sections de commentaires des clips, a expliqué Cohen, soulignant que la concurrence (traditionnelle ) Les plates-formes de streaming musical ne sont pas équipées de chacune des fonctionnalités.

S’appuyant sur ce point, le fondateur de 300 Entertainment a clairement indiqué que les offres de contenu exclusives – telles que la récente “afterparty” de la star country Tim McGraw pour la sortie de son clip “7500 OBO” – “sont gagnant-gagnant pour les artistes et les membres Premium. , ” et que les fans peuvent ” s’attendre à voir de nombreux ” événements similaires à l’avenir.

Un certain nombre de professionnels de l’industrie de la musique, tels que Max Lousada, PDG de la musique enregistrée de Warner Music, Lucian Grainge, directeur d’Universal Music et Lenzo Yoon, PDG de HYBE, ont fait des déclarations à l’appui du jalon d’abonnement YouTube Music et Premium dans un e-mail d’annonce officiel de YouTube. . Fait intéressant, le PDG de Sony Music, Rob Stringer, est manifestement absent de la liste des dirigeants qui ont commenté le développement, et il convient de mentionner à cet égard que YouTube aurait le taux de redevance par flux le plus bas des principaux services de streaming actuels.

La filiale de Google continue également de pousser agressivement son concurrent TikTok susmentionné, Shorts. Et Sony Music – en plus d’avoir vu l’un de ses artistes les plus vendus, Lil Nas X, prendre de l’importance en grande partie grâce à une tendance TikTok – a signé un accord de licence massif avec la plate-forme appartenant à ByteDance en novembre 2020, même si la vidéo controversée – L’interdiction de partage de l’application aux États-Unis semblait imminente à l’époque.

De plus, en juillet 2020, Sony Music Publishing a finalisé un accord de partenariat global avec l’agence de talents TikTok TalentX, et les supérieurs d’Hipgnosis ont déclaré dans leur rapport sur les résultats de l’exercice 2021 que “nous pensons que TikTok à lui seul représente déjà 6,5% des revenus de Sony Music”.

En juin, Cohen a déclaré que YouTube avait versé plus de 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours des 12 mois précédents et que YouTube Theatre avait ouvert ses portes à Hollywood Park le mois dernier.