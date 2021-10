YouTube annonce de nouvelles mesures pour protéger les plus petits et arrêtera de monétiser certaines vidéos | La technologie

YouTube annonce de nouveaux changements et cessera de monétiser certaines vidéos pour promouvoir un contenu de meilleure qualité.

Ces derniers mois, nous avons vu plusieurs mises à jour sur YouTube et ses politiques avec les créateurs. Il y a ceux qui sont allés dans le sens de mettre des barrières à ceux qui promeuvent la désinformation, mais on en voit également d’autres qui sont pour il y a une meilleure qualité dans votre contenu.

Sur YouTube, ils souhaitent que les créateurs fassent un effort sur la qualité de leurs vidéos, non seulement dans ce qu’ils racontent, mais aussi dans l’aspect visuel. Pour cette raison, en novembre, ils pénaliseront les vidéos faites pour les enfants qu’ils jugent de mauvaise qualité.

Selon l’annonce de YouTube en référence à la protection des enfants et des familles, ils cesseront de monétiser les des vidéos trop commerciales ou qui encouragent les mauvais comportements.

Ces vidéos qui seront considérées comme inappropriées ne sera pas supprimé pour le moment, mais ils cesseront d’avoir de la publicité et les créateurs n’en tireront aucun revenu. Cependant, il ne serait pas surprenant qu’il ne s’agisse que d’un premier pas avant de prendre des mesures plus sévères.

Aussi, quand les vidéos sont de mauvaise qualité visuellement ils souffriront également de ce genre de limitations de la part de la plate-forme.

« Notre objectif ultime est de favoriser une environnement sûr et stimulant pour les familles, tout en récompensant les créateurs de confiance qui créent du contenu de haute qualité pour les enfants et les familles « , ils publient sur YouTube.

Après des fuites comme celle qui concerne Facebook et les problèmes que les réseaux causent chez les plus jeunes, il est bien connu qu’il s’agit d’un domaine particulièrement sensible. Pour cela, dans Google, ils ne veulent pas subir de controverse, tels que ceux qui peuvent survenir en s’enrichissant de contenus préjudiciables, et ils ont pris des mesures.

On ne peut ignorer qu’ils travaillent également sur YouTube Kids et des contrôles parentaux plus stricts, en plus de la possibilité de configurer le service pour les jeunes de 13 à 17 ans.

En plus de gérer comme annoncé ces vidéos, maintenant aussi devrait faire un travail pour que les utilisateurs connaissent ces types d’outils et les utiliser.