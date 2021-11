YouTube annonce la suppression des décomptes d’aversion pour les vidéos afin de limiter le brigadage des votes négatifs

YouTube a annoncé qu’il modifiait la façon dont les aversions sont affichées sur les vidéos, le décompte des aversions devant être rendu privé, afin de limiter l’utilisation abusive de l’option.

Le changement survient à la suite d’attaques contre les utilisateurs, où l’option n’aime pas a été utilisée pour nuire aux performances d’une vidéo.

Comme l’explique Matt Koval, l’agent de liaison avec les créateurs de YouTube :

« Des groupes de téléspectateurs ciblent le bouton d’aversion d’une vidéo pour augmenter le nombre, le transformant en quelque chose comme un jeu avec un tableau de bord visible, et c’est généralement simplement parce qu’ils n’aiment pas le créateur ou ce qu’ils représentent. C’est un gros problème lorsque la moitié de la mission de YouTube est de donner la parole à tout le monde.

En conséquence, YouTube a mené une expérience plus tôt dans l’année où il a rendu les décomptes d’aversion privés, afin d’examiner si cela pourrait avoir un impact sur les attaques d’aversion coordonnées. Et il l’a fait.

« Dans le cadre de cette expérience, les spectateurs pouvaient toujours voir et utiliser le bouton Je n’aime pas, mais comme le nombre n’était pas visible pour eux, nous avons constaté qu’ils étaient moins susceptibles de cibler le bouton Je n’aime pas d’une vidéo pour augmenter le nombre. En bref, les données de nos expériences ont montré une réduction du comportement d’attaque d’aversion. »

YouTube dit qu’il a également entendu de petits créateurs et de ceux qui débutent qu’ils sont souvent l’objet de ces attaques de brigade, ce que son examen a révélé être vrai.

En tant que tel, YouTube a pris la décision de masquer les décomptes d’aversion à tous les niveaux, dans le but de limiter les dommages et l’impact, et d’encourager une plus grande participation d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

Ce qui est un grand pas. Il y a eu beaucoup de débats autour de la valeur, ou non, des options d’aversion du public, Facebook, en particulier, étant régulièrement invité à ajouter un bouton d’aversion sur ses publications, afin de fournir un autre moyen de rétroaction des utilisateurs sur le contenu.

Facebook a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’ajouterait jamais d’option d’aversion, mais il a expérimenté des votes négatifs sur les commentaires et d’autres éléments similaires, afin d’attirer les commentaires directs des utilisateurs.

Twitter a également expérimenté des votes négatifs sous différentes formes, tandis que Reddit a connu un grand succès dans la modération communautaire en raison des votes positifs et négatifs sur les publications des utilisateurs.

Mais comme le note YouTube, cela peut avoir des impacts négatifs. Un exemple plus public est la tendance récente des films à être martelés avec des critiques d’une étoile, souvent avant même leur sortie, en raison de leur lien avec des mouvements sociétaux ou des tendances politiques, tandis que les marques ont également été ciblées par le spam de critiques d’utilisateurs à certains moments dans réponse aux controverses.

YouTube lui-même était en fait tangentiellement lié à l’une des attaques de retour d’utilisateur les plus importantes ces derniers temps.

En Inde l’année dernière, avant que l’application ne soit interdite dans la région, TikTok a été rejeté dans l’oubli sur le Google Play Store par les fans de YouTubers populaires de la région en raison d’un différend entre les stars montantes de TikTok et les influenceurs YouTube établis, et des préoccupations plus générales concernant Contenu TikTok. Finalement, Google a dû supprimer des millions de critiques de spam de l’application, en réponse au contrecoup. TikTok a été interdit en Inde peu de temps après en raison d’un différend géopolitique sans rapport, mais l’incident a eu un impact significatif sur les performances de TikTok dans la région à l’époque.

Il ne fait aucun doute que les critiques peuvent être instrumentalisées pour nuire aux créateurs, aux plateformes ou aux marques, et il sera intéressant de voir si la suppression des décomptes d’aversion a un impact à cet égard, et si les conclusions initiales de YouTube se vérifient à long terme, et dissuader les brigades de vote négatif de cibler les créateurs.

Il sera également intéressant de voir si d’autres plates-formes prennent des notes et envisagent des approches similaires pour les options potentielles de vote négatif. Aucune des principales plates-formes ne semble encore envisager sérieusement d’ajouter des votes négatifs comme option de réponse à grande échelle, mais peut-être que si le changement de YouTube porte ses fruits, cela pourrait être une autre voie à suivre pour solliciter des commentaires directs, sans les implications négatives de la désapprobation, basée sur sur un compte public.

Je veux dire, il y a certainement un argument à faire valoir selon lequel donner aux utilisateurs de Facebook et Twitter une contribution plus directe à la qualité des publications pourrait être bénéfique, bien que les deux plates-formes aient cité à plusieurs reprises l’impact négatif et décourageant d’une telle raison pour laquelle ils ne le feront pas. .

Peut-être que cela pourrait être une autre voie à suivre – et bien qu’ils aient sans aucun doute envisagé la même chose, ils auront maintenant un exemple en temps réel de ce processus en action, à grande échelle, qui pourrait changer la façon dont chaque plate-forme considère un processus de vote négatif potentiel.

YouTube note que les créateurs pourront toujours trouver leur nombre exact d’aversions dans YouTube Studio, de sorte que l’élément de commentaires sera toujours accessible. Mais les utilisateurs n’auront pas à compter sur l’aversion – ce qui pourrait avoir un impact sur l’utilisation dans une certaine mesure, en limitant votre aperçu des performances d’une vidéo. Mais YouTube a clairement pesé les impacts et a décidé d’aller de l’avant avec la suppression du décompte.

C’est une décision logique, mais importante pour la plate-forme, qui pourrait avoir des implications plus larges pour les commentaires du public. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe réellement lorsqu’il sera lancé à grande échelle