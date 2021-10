YouTube annule les chaînes Addy A-Game et Street Attraction

25/10/2021 à 10h07 CEST

YouTube a désactivé deux chaînes gérées par des « artistes pick-up » après une enquête de la BBC sur l’industrie en ligne. Il a supprimé des centaines de vidéos de comptes liés à Addy A-Game et Street Attraction pour avoir enfreint leurs règles sur la nudité et la conduite sexuelle. En septembre, Adnan Ahmed, qui dirigeait la chaîne Addy A-Game, a été reconnu coupable de comportement menaçant et abusif envers les jeunes femmes.

La condamnation d’Adnan Ahmed a été annulée en appel après que trois juges ont statué que le verdict était une erreur judiciaire Les entraîneurs de Street Attraction insistent sur le fait qu’ils n’ont rien fait de mal. L’enquête BBC Scotland Panorama and Disclosure a examiné le secteur mondial des « jeux » qui prétend vendre les secrets pour draguer les femmes.

Il a enquêté sur les chaînes qui hébergent des vidéos des exploits sexuels des soi-disant artistes pick-up, y compris ce qu’ils prétendent être des enregistrements secrets de femmes ayant des relations sexuelles. YouTube a annoncé avoir annulé les chaînes Addy A-Game et Street Attraction. Il a ajouté : « YouTube interdit strictement le contenu explicite à caractère sexuel, graphique ou harcelant. Rien n’est plus important que de protéger la sécurité de notre communauté, et nous continuerons à revoir et à affiner nos politiques dans ce domaine. »