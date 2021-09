YouTube apporte enfin des téléchargements de vidéos sur le Web dans la dernière expérience

L’un des avantages de YouTube Premium est la possibilité de « télécharger » des vidéos pour les visionner hors ligne ultérieurement. Cependant, cette fonctionnalité a été étonnamment absente de la version de bureau de YouTube. Cela commence à changer grâce à une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui est disponible pour tester.

Lors de la visite de la page des tests de YouTube, un nouvel élément est apparu, permettant aux utilisateurs d’ajouter un bouton “Téléchargements” sur le site de bureau. Une fois activé, le bouton apparaîtra sous une vidéo lorsque vous cliquez sur le menu à trois points lors de la navigation. Il apparaîtra également dans le panneau latéral pour un accès facile au contenu téléchargé, ainsi qu’une nouvelle page Téléchargements dans le menu des paramètres pour ajuster la résolution.

Les vidéos hors ligne sont enregistrées sur YouTube et sont utiles lorsque vous vous trouvez dans une zone où la réception cellulaire est médiocre, et elles devraient également être utiles sur le Web. C’est une fonctionnalité qui est disponible sur les meilleurs téléphones Android depuis un certain temps, et bien qu’on ne sache pas pourquoi il a fallu autant de temps pour amener la fonctionnalité sur le site de bureau, il est agréable de la voir faire son chemin.

YouTube TV a également récemment lancé un nouveau module complémentaire qui permet de télécharger du contenu pour le visionner hors ligne, bien qu’il ne semble être disponible que pour les appareils mobiles.

L’expérience ne durera que jusqu’au 19 octobre, vous devez donc l’activer dès que possible si vous souhaitez profiter des vidéos hors ligne sur votre bureau. Avec un peu de chance, Google en fera une fonctionnalité permanente comme il semblait l’avoir fait avec les traductions de commentaires, une fonctionnalité qui figurait auparavant sur la page des expériences.

La fonctionnalité peut également être activée via un appareil mobile, bien que les expériences YouTube ne soient disponibles que pour les membres Premium. Le bouton “Télécharger” apparaîtra sur les navigateurs Chrome, Edge et Opera.