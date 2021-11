YouTube apporte un changement majeur dans les classements vidéo pour lutter contre l’intimidation | La technologie

Google a annoncé qu’il avait décidé de masquer le nombre de dégoûts reçus par les vidéos. Votre objectif est d’arrêter l’intimidation.

A partir d’aujourd’hui, et progressivement, le numéro qui apparaît sous les aversions dans les vidéos YouTube disparaîtra.

Les utilisateurs pourront toujours voter contre une vidéo, mais le numéro d’aversion restera caché. En revanche, nous continuerons à voir le nombre de Like.

Google justifie ce changement dans le communiqué de presse, arguant qu’il le fait pour lutter contre le harcèlement subi par certains de ses créateurs.

L’intention initiale du bouton Je n’aime pas était de donner aux utilisateurs la possibilité d’indiquer qu’une vidéo est de mauvaise qualité ou qu’ils ne sont pas d’accord avec ce que pense le créateur.

De cette façon, d’autres personnes peuvent éviter de regarder la vidéo, si vous avez beaucoup de votes négatifs.

Mais Google a détecté campagnes organisées pour harceler certains créateurs, qui reçoivent des centaines voire des milliers de votes négatifs, sans reproduction de la vidéo.

Comme ces votes sont publics, le créateur reçoit une punition visible par tous, ce que recherchent les harceleurs.

Pour cette raison Google a décidé de masquer le nombre de dégoûts dans toutes les vidéos. Les utilisateurs pourront continuer à utiliser le bouton, et cela servira à les pénaliser dans les recherches et à préciser vos goûts.

Mais le créateur, qui pourra voir la figure, n’aura au moins pas à subir d’embarras ou de stress car cette figure peut être vue par tout le monde.

Cela semble être une bonne mesure pour lutter contre le harcèlement des créateurs, mais Cela empêche les utilisateurs de savoir quand une vidéo est mauvaise et n’en vaut pas la peine.

YouTube soutient que même si cela est vrai, dans leurs statistiques, ils ont vérifié que les vidéos avec des notes médiocres ont le même aspect que si elles n’avaient pas de notes négatives. Allez, les vidéos continuent de jouer, même si elles ont beaucoup de dégoûts.

Un argument qui ne nous convainc pas, mais il faut reconnaître que toute mesure qui lutte contre le harcèlement doit être appuyée.

De plus, comme le soutient Google, les autres réseaux sociaux n’ont même pas de bouton Je n’aime pas.

Cet examen est en cours à partir d’aujourd’hui, même si pour le moment nous ne l’avons pas trouvé, nous continuons à voir le nombre de dégoûts.