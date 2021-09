YouTube Brandcast 2021 : 93 % des utilisateurs de YouTube préfèrent regarder du contenu en langues indiennes

La vidéo est utilisée par les Indiens pour faire face, apprendre et s’adapter

2020 a entraîné un changement significatif dans le paysage de la vidéo en ligne parmi les internautes indiens. Alors que les gens passent plus de temps à la maison, plus de 20 millions d’Indiens ont diffusé leur contenu YouTube préféré sur leurs téléviseurs connectés, ce qui indique une croissance de plus de 40 % depuis mai de l’année dernière, a révélé Google India lors de son événement annuel YouTube Brandcast 2021. « L’un des Les grandes raisons pour lesquelles la vidéo devient importante du point de vue de la première poignée de main entre les consommateurs sont que les histoires comptent. La vidéo en tant que format de narration est devenue un format très intéressant », a déclaré Sanjay Gupta, chef de pays et vice-président de Google India.

De plus, la vidéo est utilisée par les Indiens pour faire face, apprendre et s’adapter. Par exemple, 85 % des consommateurs regardent YouTube pour se détendre tandis que 70 % utilisent des vidéos pour un contenu ou des sources d’information crédibles. 65% des consommateurs utilisent la vidéo pour acquérir de nouvelles compétences. De plus, la durée de visionnage des vidéos de carrière a augmenté de plus de 60 % en mai 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Au total, 85 % des téléspectateurs ont plus que jamais utilisé la plateforme depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Fait intéressant, 93% des téléspectateurs de YouTube préfèrent regarder du contenu en langues indiennes. Outre l’hindi, d’autres langues régionales majeures telles que le bengali, le gujarati et le pendjabi ont commencé à croître à trois chiffres au cours des dernières années, a déclaré Satya Raghavan, directeur de YouTube Partnerships. « La vidéo est devenue la langue que les Indiens utilisent », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, plus de 140 chaînes YouTube comptent plus de 10 millions d’abonnés, selon la société. En juillet 2021, les vidéos du nouveau lecteur Shorts recevaient plus de 15 milliards de vues quotidiennes, a-t-il ajouté. «À ce stade, l’accent est mis sur la croissance des utilisateurs et des téléspectateurs pour les courts métrages. Au fur et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs viendront sur la plate-forme, nous proposerons le bon format publicitaire et les moyens pour les marques de venir sur la plate-forme », a déclaré Raghavan. Les utilisateurs de YouTube utilisant de plus en plus la plate-forme pour la sensibilisation aux produits, la recherche et les démonstrations, les marques exploitent la plate-forme pour cibler leurs clients là où ils passent du temps.

Lire aussi : Paree Sanitary Pads annonce Janhvi Kapoor comme ambassadeur de la marque ; lance une nouvelle campagne

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.