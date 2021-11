YouTube cache le nombre d’aversions, une bonne nouvelle pour l’équipe vidéo de Switch Online

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il est juste de dire que l’incroyable croissance d’Internet et en particulier des médias sociaux a beaucoup changé sa perception au fil des ans. Nous sommes donc assez vieux pour nous souvenir de l’époque où le Web était un endroit plutôt original et étonnamment convivial, mais sa présence globale dans la vie moderne laisse maintenant les sites Web et les réseaux de médias sociaux aux prises avec une variété de facteurs. Comment soutenez-vous la « liberté d’expression » tout en protégeant les gens du harcèlement et du fanatisme ? Comment encouragez-vous les commentaires honnêtes mais arrêtez-vous la tendance virale du bombardement de critiques et des campagnes de vote négatives soutenues ?

Dans la vidéo ci-dessus, YouTube confirme que, déployé progressivement à partir d’aujourd’hui, il résoudra une partie du défi en masquant le « compte » de l’aversion sur les vidéos. Le bouton sera toujours là, et le fait de ne pas aimer le contenu influencera toujours vos recommandations (et aura probablement un impact sur l’algorithme du site, mais c’est un peu de la spéculation de notre part), mais le décompte ne sera pas montré au public. Les créateurs pourront toujours le voir dans leurs analyses, s’ils souhaitent obtenir un retour de données. Si vous vous sentez également cynique, le cacher à la vue du public peut également permettre à YouTube de vendre les données à des agences de marketing externes à l’avenir.

Bien sûr, dans l’espace de jeu, nous avons vu le nombre d’aversions « armes » beaucoup. Notre petit gag dans le titre faisait référence à la campagne continue qui a vu les vidéos Nintendo Switch Online fortement déclassées, qui a atteint de nouveaux niveaux avec la bande-annonce de présentation du pack d’extension. De plus, dans un oubli humoristique, la propre vidéo de YouTube confirmant ce changement a initialement montré publiquement son nombre assez élevé d’aversion.

Image : YouTube/Nintendo Life

Il convient de noter, cependant, qu’il existe des raisons valables de masquer les votes négatifs et de ne pas aimer le nombre de boutons, car il est incontestable qu’ils ont été utilisés de manière profondément blessante et toxique en ligne. L’anonymat de ces boutons de vote peut permettre aux gens de cibler et de harceler les créateurs de contenu pour des raisons de race, de sexualité, de sexe, de politique et d’autres facteurs. La suppression du nombre visible est une tentative d’éviter les campagnes agressives et potentiellement dangereuses utilisant la métrique.

Bien sûr, il y aura beaucoup de points de vue différents à ce sujet – cela vaut-il également la peine de supprimer le nombre de « j’aime », par exemple, en faisant des « votes » un moyen de gérer vos propres recommandations et un peu plus ? Il n’y a pas d’option simple pour plaire à tout le monde, c’est sûr.

Faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec la baisse de YouTube dans les commentaires.