YouTube CENSORS Entretien de Joe Rogan avec un cardiologue consultant sur le récit de COVID-19

YouTube a censuré une interview entre le podcasteur de renommée mondiale Joe Rogan et le cardiologue consultant et chef de la division de la nutrition et de la médecine préventive Peter McCullough à propos de la pandémie de COVID-19.

Si les soi-disant experts sont si sûrs d’avoir bien géré la pandémie de COVID-19, ils semblent un peu trop soucieux de laisser les commentateurs les contredire. Le Dr McCullough a expliqué à Joe Rogan qu’il y avait une « suppression du traitement précoce » afin de « créer l’acceptation, puis de promouvoir la vaccination de masse ». Le compte Twitter non vérifié représentant ostensiblement McCullough a publié un lien vers ce qui semble être l’intégralité de son interview avec Rogan sur YouTube. Un tweet du compte, prophétiquement plaisanté, « D’accord, nous verrons combien de temps cela durera, bonne discussion avec @JoeRogan sur la santé et C19 #PeterMcCulloughMD. »

Effectivement, la vidéo liée dans le tweet a été censurée par YouTube avec une déclaration qui se lit comme suit : « Cette vidéo a été supprimée pour violation des règles de la communauté YouTube. » Le lien « en savoir plus » redirigé vers un aperçu du règlement de la communauté, y compris un lien vers la soi-disant politique de désinformation médicale COVID-19 de YouTube.

Rogan a retweeté un lien vers l’interview du prétendu compte McCullough. Il a également retweeté peu de temps après une condamnation de la censure du comédien Tim Dillon :

« Il faut vaincre les mauvaises idées avec les bonnes idées. La censure est une drogue et une fois qu’elle deviendra courante, elle sera exercée par les deux extrêmes politiques. Comment les gens choisissent de ne pas voir cela me dépasse. Mais l’idée de faire taire ses ennemis est puissante et apparemment dévorante.

Rogan avait précédemment averti dans un livestream Timcast IRL du 17 novembre que les Américains devaient faire face à la censure des Big Tech et à son impact sur la politique américaine : basé sur l’idéologie, alors vous n’avez pas la liberté d’expression. Rogan a suggéré que Big Tech est fonctionnellement «une sorte d’utilité» et a mis en garde: «lorsque c’est littéralement l’une des deux ou trois principales façons dont les êtres humains partagent des idées à travers la planète, putain de terre, c’est plus qu’une simple entreprise. Et, et je ne sais pas quelle est la solution à cela, mais nous devons avoir cette conversation. »

Les conservateurs sont attaqués. Contactez YouTube au (650) 253-0000 et exigez que Big Tech reflète le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.

