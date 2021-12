YouTube censure l’interview de Joe Rogan avec le Dr Peter McCullough

par Cindy Harper, Reclaim The Net :

Pour avoir enfreint les « règles de la communauté ».

Dans l’épisode du 13 décembre du podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, il a interviewé le cardiologue du Texas, le Dr Peter McCullough. Une vidéo de l’interview publiée par la chaîne YouTube du Dr McCullough a été censurée de la plateforme.

Le Dr McCullough, sur Twitter, a partagé un lien de la vidéo sur YouTube et a prédit sa censure : « D’accord, nous verrons combien de temps cela durera, bonne discussion avec @JoeRogan sur la santé et C19 #PeterMcCulloughMD. »

La vidéo partagée dans le tweet a été censurée, comme prévu, avec une déclaration comme suit : « Cette vidéo a été supprimée pour violation des règles de la communauté YouTube. »

Rogan a répondu indirectement à la censure de YouTube en retweetant un message anti-censure du comédien Tim Dillon : « Vous devez vaincre les mauvaises idées avec de bonnes idées. La censure est une drogue et une fois qu’elle deviendra courante, elle sera exercée par les deux extrêmes politiques. Comment les gens choisissent de ne pas voir cela me dépasse. Mais l’idée de faire taire ses ennemis est puissante et apparemment dévorante.

Dans le Timcast IRL Livestream du 17 novembre, Rogan a mis en garde contre la censure des Big Tech. Il a déclaré : « Toutes ces sociétés, comme les sociétés Internet, que ce soit Google, Facebook ou Instagram, si elles peuvent simplement vous censurer sur la base de l’idéologie, alors vous n’avez pas la liberté d’expression. »

