YouTube teste une nouvelle option qui fournira automatiquement un nouveau format de lien pour tous les endroits mentionnés dans les clips YouTube, tout en permettant désormais aux créateurs de modifier des chapitres automatiques avec des descriptions textuelles.

Les lieux mentionnés pourraient être importants pour les entreprises, comme décrit par YouTube :

« Cette nouvelle fonctionnalité, dans la zone de description de la vidéo, offrira aux utilisateurs un moyen simple et attrayant de découvrir les lieux mentionnés dans une vidéo. »

YouTube note que, jusqu’à présent, les créateurs devaient ajouter des liens textuels pour ajouter des informations sur les lieux mentionnés dans la vidéo. La nouvelle fonctionnalité ajoutera automatiquement un nouveau format de lien visuel pour les vidéos où YouTube peut détecter une mention de lieu.

YouTube dit qu’il commencera à tester le format avec une sélection de vidéos sur les aliments et les boissons, et d’autres seront à venir.

YouTube teste également une nouvelle option « Collections » pour les abonnements aux chaînes, ce qui permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement des vidéos dans différentes catégories, en fonction des chaînes qu’ils ont choisi de suivre.

Comme expliqué par YouTube :

« Pour permettre aux téléspectateurs d’organiser et de trouver plus rapidement du contenu dans votre flux d’abonnements, nous testons des « collections » personnalisables qui apparaîtront en haut de votre flux. Si vous participez à l’expérience, vous verrez que nous commençons avec une collection « Favoris » basée sur les abonnements que vous avez récemment regardés. Vous pouvez modifier vos collections, y compris la collection Favoris, en ajoutant ou en supprimant simplement des chaînes de vos Favoris. Vous pourrez également créer de nouvelles collections autour de sujets, de créateurs et d’autres contenus que vous appréciez.

L’idée est que cela permettra aux utilisateurs de trier plus facilement leurs abonnements afin de trouver le contenu qu’ils recherchent à un moment donné, en fonction des sujets choisis, ce qui pourrait aider à s’assurer qu’ils ne manquent aucun téléchargement de leurs créateurs préférés.

YouTube teste également les sous-titres automatiques modifiables, les créateurs pouvant modifier les descriptions attachées aux segments automatiquement attribués dans les détails de la vidéo

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, lorsque des chapitres automatiques ont été ajoutés, les créateurs pourront accéder aux détails de la vidéo et ajouter leur propre texte, offrant ainsi plus de possibilités d’aligner votre contenu avec des requêtes ou des éléments de recherche courants.

Enfin, YouTube teste également une nouvelle « expérience guidée des règles » pour aider les créateurs lorsqu’ils sont confrontés à un problème lié aux règles.

« Nous avons entendu des commentaires sur la difficulté et la frustration de ce processus, nous espérons donc que le fait de fournir une vision plus claire de la manière d’aller de l’avant aidera dans ces moments stressants. Désormais, les créateurs auront plus d’informations sur la façon de procéder lorsqu’ils recevront une violation du règlement de la communauté et auront des options plus claires sur la façon de la résoudre.

La lutte contre les violations des règles a été une frustration majeure pour les créateurs YouTube, et ce nouveau processus fournira des conseils et une assistance supplémentaires dans le processus, ce qui pourrait être d’une grande aide, s’il fonctionne comme prévu.

Chacune de ces nouvelles mises à jour aura différents niveaux d’avantages, mais pour les spécialistes du marketing, les points forts automatisés des lieux mentionnés pourraient être importants.

Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.