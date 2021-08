YouTube a commencé à tester une nouvelle offre qui offre aux utilisateurs une expérience sans publicité pour un prix mensuel inférieur. Le nouveau plan “Premium Lite” a été repéré pour la première fois par un utilisateur sur ResetEra (via The Verge).

YouTube a confirmé le test sur Android Central et a partagé la déclaration suivante :

Nous avons lancé YouTube Premium il y a près de six ans pour offrir aux utilisateurs plus de choix sur YouTube. Depuis lors, nous travaillons à la création d’un service d’abonnement adapté aux besoins de nos utilisateurs. Dans les pays nordiques et au Benelux (hors Islande), nous testons une nouvelle offre pour donner encore plus de choix aux utilisateurs : Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou équivalent local par mois) et inclut des vidéos sans publicité sur YouTube.