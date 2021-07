YouTube continue de générer des revenus de Google avec des résultats impressionnants au deuxième trimestre

La société mère de Google, Alphabet, vient de publier ses résultats du deuxième trimestre 2021 et a sans surprise réussi à engranger beaucoup de revenus. Ce qui était surprenant, cependant, c’est à quel point cela provenait des publicités YouTube.

Google a déclaré un chiffre d’affaires global de plus de 61 milliards de dollars, contre 38 milliards de dollars il y a tout juste un an. Plus de 7 milliards de dollars provenaient des publicités YouTube, avec une augmentation de 84% par rapport à la même période l’année dernière, qui est notamment survenue juste après le début de la pandémie de COVID-19. Pour mettre les chiffres en perspective, Netflix a récemment publié un chiffre d’affaires total de 7,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, montrant à quel point YouTube est populaire en tant que source de contenu pour les consommateurs et de revenus pour Google.

Compte tenu des récents investissements de l’entreprise dans la plate-forme, il n’est pas surprenant que la plate-forme continue de bien fonctionner, d’autant plus que la pandémie continue d’affecter les gens du monde entier.

Google a rendu YouTube et son rival TikTok, Shorts, plus attrayants pour les créateurs en lançant de nouvelles fonctionnalités et en fournissant des fonds pour aider à stimuler la créativité. Lors de l’appel aux résultats de mardi, le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré que Google “a payé plus aux créateurs et partenaires YouTube que n’importe quel trimestre” dans l’histoire de l’entreprise, montrant à quel point l’entreprise investit dans sa plate-forme, qui est disponible dans le monde entier sur tous le meilleur téléphone Android.

Pichai a également annoncé que YouTube Shorts avait dépassé les 15 milliards de vues quotidiennes, affichant une promesse impressionnante pour la plate-forme qui n’avait enregistré que 6,3 milliards de vues quotidiennes au cours du trimestre précédent. Il souligne également comment YouTube Shorts est le mieux placé pour affronter TikTok, grâce à l’exploitation du contenu déjà disponible sur YouTube.

YouTube Premium et YouTube TV ont également contribué à la croissance des services Google, qui ont connu une croissance impressionnante avec plus de 57 milliards de dollars de revenus, contre près de 35 milliards de dollars à la même époque l’année dernière. Google a récemment déployé son dernier module complémentaire 4K sur YouTube TV, permettant aux abonnés de diffuser des vidéos de meilleure qualité à partir des réseaux disponibles et pourrait être un facteur déterminant pour la plate-forme de télévision en direct.

Ailleurs, Google a réussi à continuer à réduire ses pertes avec son activité Cloud, qui a rapporté plus de 4,6 milliards de dollars contre une perte d’exploitation de 591 millions de dollars. Au dernier trimestre, Google Cloud a géré un chiffre d’affaires d’un peu moins de 4 milliards de dollars contre une perte d’exploitation de près d’un milliard de dollars, montrant une amélioration à mesure que Google continue de développer son activité.

L’entreprise dit qu’elle s’attend à ce que la seconde moitié de l’année connaisse les effets de l’augmentation des effectifs alors que les travailleurs retournent au bureau. Google s’attend également à ce que les dépenses de marketing soient “plus fortement pondérées sur la seconde moitié de l’année, en partie pour soutenir les lancements de produits pendant la saison des vacances”. Cela pourrait être un indice de la rumeur selon laquelle la série Google Pixel 6 devrait être lancée à l’automne, avec une possible Pixel Watch.

