YouTube décide de supprimer toutes les vidéos et contenus anti-vaccins

Les réseaux sociaux ont toujours été un haut-parleur très puissant en raison de la mondialisation déjà le nouveau les technologies, ce qui fait que les messages qu’une personne envoie peuvent être entendus par des milliers, voire des millions de personnes.

Google a fermé l’accès à son site à d’éminents militants anti-vaccins

Avec le déclenchement de la pandémie, les gouvernements et un grand nombre de personnes ont fait toutes sortes de des postes soutenir le vaccination de masse de la société, même si tout le monde ne pense pas de la même adresse. De nombreuses personnes, pour leur part, ont réalisé des vidéos et du contenu anti-vaccin.

YouTube décide d’éradiquer la diffusion de contenus anti-vaccins

Une des réseaux sociaux le plus utilisé dans le monde, Youtube, a décidé de prendre une décision et de supprimer toutes les vidéos et tous les contenus qui prônent la anti-vaccin idéal. Certaines vidéos montrent un contenu où il est garanti que les vaccins ont effets chroniques ou informations complètement faux.

Comme les médias l’ont assuré Le Washington Post, qui va jusqu’à citer le vice-président de la sécurité mondiale de YouTube, Halprin mat, l’application a déjà fermé certains canaux. L’une des chaînes supprimées a été celle de Robert F. Kennedy Jr., qui a longtemps défendu les figures du mouvement anti-vaccin.

La décision de YouTube a provoqué la colère de la Russie

La décision que vous avez prise Youtube et d’autres applications telles que Facebook et Twitter C’est parce qu’ils ont reçu de nombreuses critiques pour ne pas avoir arrêté le la diffusion de tout ce type de contenu et d’informations totalement fausses.

Le gouvernement espagnol continue de progresser dans la vaccination pour parvenir à l’immunité.

Hier, YouTube a décidé d’appuyer sur le bouton rouge dans les canaux de Allemand de la chaîne d’État russe RT, car, selon l’application, ils avaient enfreint sa politique de désinformation sur le coronavirus. Ce mouvement a irrité Russie, qui a qualifié la mesure d'”agression informative sans précédent”.

Cette décision a provoqué la régulateur communication russe, Roskomnadzor, avec lui ministère Le ministère des Affaires étrangères du pays a averti l’Allemagne de prendre des mesures “réciproques”.

