YouTube décrit les principaux domaines d’intérêt pour les courts métrages après la première année du format [Infographic]

Le flux vidéo court ‘Shorts’ inspiré de TikTok de YouTube a été lancé il y a un an, marquant un changement d’orientation clé pour la plate-forme, qui est depuis devenue un élément de croissance important pour l’application.

Shorts a en fait été lancé en septembre dernier, les utilisateurs indiens étant les premiers à avoir accès au format. À la suite de l’interdiction de TikTok en Inde en juin dernier, où TikTok servait plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, Facebook et YouTube ont vu une opportunité de combler le vide et de rassembler ces utilisateurs orphelins de TikTok avec l’introduction d’Instagram Reels et Shorts respectivement.

Les deux ont depuis gagné une traction significative sur le marché indien, tandis que Shorts a été lancé pour tous les utilisateurs américains plus tôt cette année. Il n’a donc pas encore eu une année complète sur le marché américain, mais il existe probablement plus longtemps que vous ne le pensiez, et YouTube a utilisé ce temps pour rechercher ce que les utilisateurs de Shorts veulent le plus, et comment il peut faire évoluer la plate-forme dans- en ligne avec les derniers quarts de travail.

À bien des égards, Shorts est toujours loin derrière TikTok et Reels. Exemple : tout récemment, YouTube a ajouté la fonctionnalité « écran vert » à Shorts, une option disponible sur les deux autres applications depuis longtemps.

Mais la plus grande popularité des vidéos abrégées contribue à stimuler l’utilisation des courts métrages, tandis que la récente introduction par YouTube de son fonds pour les courts métrages, qui rémunère les meilleurs créateurs de courts métrages en fonction des performances du contenu, pourrait être un autre moyen d’optimiser l’utilisation de l’option.

Alors, quelles sont les principales priorités de YouTube pour les courts métrages après un an de développement ? Consultez l’aperçu infographique ci-dessous.