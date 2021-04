YouTube déploie de nouveaux contrôles de qualité de diffusion sur mobile

Google déploie une mise à jour de l’application mobile YouTube qui vous donnera plus de contrôle sur la qualité vidéo (via Android Police). C’est un peu plus que ce que les utilisateurs avaient auparavant sur les téléphones, mais cela vous permet essentiellement de décider comment l’application YouTube utilise vos données mobiles. Auparavant, vous pouviez choisir «auto» ou simplement choisir la résolution précise que vous vouliez, pensez 480p, 720p ou 1080p. Maintenant, vous avez un menu de paramètres plus complexe. Cela vous permet de choisir entre auto, qualité d’image supérieure, économiseur de données ou avancé. C’est un peu un changement, mais cela met plus de pouvoir entre les mains des utilisateurs, bien que compliquant inutilement ce qui était autrefois une chose simple.

Auto est le même qu’avant, un paramètre dans lequel YouTube modifie dynamiquement la qualité à mesure que la force de votre signal varie d’un bout à l’autre. L’économiseur de données fonctionne pour enregistrer plus de données et réduit la qualité par défaut, et une qualité d’image supérieure est à peu près exactement ce à quoi vous vous attendez. La section «avancée» vous permet de choisir la résolution souhaitée. Vous pouvez les modifier soit par vidéo, soit de manière générale, ou même que vous soyez sur WiFI ou mobile.

C’est une mise à jour côté serveur, et vous l’obtiendrez lorsque vous l’obtiendrez, plus ou moins.

Plus tôt cette année, Google a présenté une série de mises à jour qu’il prévoyait d’apporter à YouTube. Les utilisateurs ont déjà noté que l’application Android supportait désormais discrètement le 4K HDR, mais la société avait également promis d’apporter de nouveaux changements, notamment une navigation plus fluide, de nouveaux formats, etc. Il a également déployé des mises à jour de YouTube Music ce mois-ci, y compris un nouvel outil qui augmente la découverte des listes de lecture de la communauté. À l’avenir, il prévoit d’améliorer l’application pour tablette YouTube.

