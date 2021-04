YouTube détaille publiquement pour la première fois le “ taux de visionnage violent ”

Dans le but “d’estimer le pourcentage de vues sur YouTube qui proviennent de contenus non conformes”, la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google a l’intention d’ajouter une nouvelle statistique, le taux de vue non conforme (VVR), aux futurs rapports sur l’application du règlement de la communauté.

Jennifer O’Connor, directrice de la division Confiance et sécurité de YouTube, a détaillé les plans de son entreprise concernant le taux de vue non conforme (VVR) dans un récent article de blog. Pour récapituler, YouTube – qui était l’une des rares plates-formes de médias sociaux à avoir connu une croissance parmi les utilisateurs américains entre 2019 et 2021, selon une étude – a publié son premier rapport sur l’application du règlement de la communauté en 2018.

Cette ventilation trimestrielle révèle le nombre précis de chaînes, de vidéos et de commentaires que YouTube a supprimés pour avoir enfreint le règlement de la communauté, en plus de mettre en évidence les statistiques derrière ces chiffres (raison de la suppression, nombre total de vidéos supprimées par pays / région de mise en ligne, etc.) .

À titre de référence, la société au quatrième trimestre 2020 a supprimé plus de deux millions de chaînes, environ 9,3 millions de vidéos et 906 millions de commentaires. 41% des retraits vidéo résultaient de violations de la «sécurité des enfants», et 99,6% des commentaires supprimés ont été capturés par des «systèmes de signalement automatisés».

Dans l’ensemble, depuis la publication du premier rapport sur l’application du règlement de la communauté, YouTube a supprimé au nord de 83 millions de vidéos et sept milliards de commentaires. Et comme mentionné initialement, les ventilations futures devraient désormais afficher un taux de visionnage non conforme – bien que YouTube ait calculé le VVR, «la principale mesure utilisée pour mesurer notre travail de responsabilité», depuis 2017.

«Nous calculons la VVR en prélevant un échantillon de vidéos sur YouTube et en l’envoyant à nos réviseurs de contenu qui nous indiquent quelles vidéos enfreignent nos politiques et lesquelles ne le font pas. En échantillonnant, nous obtenons une vue plus complète du contenu violent que nous pourrions ne pas détecter avec nos systèmes », a expliqué O’Connor à propos du processus qui produit le pourcentage.

Un diagramme supplémentaire explique qu ‘”un échantillon est prélevé de toutes les vues sur YouTube”, puis “les évaluateurs de contenu évaluent les vidéos échantillonnées pour déterminer si elles enfreignent ou non le règlement de la communauté YouTube”. Enfin, “les spécialistes des données YouTube utilisent les résultats des réviseurs de contenu pour estimer [the] Taux de visionnage violent. »

Selon YouTube, le quatrième trimestre de 2020 a livré le VVR le plus bas de tous les trimestres à ce jour, entre 0,16% et 0,18%. Ce chiffre – qui représente une baisse de plus de 70% par rapport au quatrième trimestre de 2017 – “signifie que sur 10 000 vues sur YouTube, 16 à 18 proviennent de contenus violents.”

Le mois dernier, YouTube a déployé une fonctionnalité qui permet aux créateurs de vérifier leurs vidéos pour une violation du droit d’auteur avant de les mettre en ligne. Et il y a environ une semaine, la professionnelle du jazz, lauréate d’un Grammy, Maria Schneider, dans le cadre de sa poursuite de près d’un an avec YouTube, a appelé la plate-forme pour divulguer une liste des avis de retrait qu’elle a reçus ainsi que l’identité des contrefacteurs récidivistes.