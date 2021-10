YouTube dévoile la campagne #CreateWithCare – The Financial Express

La campagne vise à éduquer les créateurs et à leur donner les moyens de créer et d’entretenir une communauté ouverte et inclusive sur YouTube.

YouTube, mardi, a dévoilé #CreateWithCare, une campagne qui vise à éduquer et à responsabiliser les créateurs sur la création et l’entretien d’une communauté ouverte et inclusive sur YouTube. La campagne rassemble 30 créateurs YouTube, dans huit langues, de tout le pays, qui se sont engagés à développer un contenu soucieux de la diversité et respectueux des différentes identités, cultures et données démographiques afin de continuer à accueillir tous les publics et à offrir aux créateurs émergents une plate-forme ouverte pour trouver leur voix unique.

L’engagement #CreateWithCare, mettant en vedette Technical Guruji, Kabita’s Kitchen, Prajakta Koli, Madan Gowri, My Village Show, Bhadipa, entre autres, a été dévoilé au Creator Camp, l’événement YouTube dédié aux créateurs pour apprendre les uns des autres, de l’équipe YouTube et d’autres experts.

Aujourd’hui, 68% des téléspectateurs disent que YouTube est créé par des gens comme eux, un véritable témoignage du fait que c’est l’écosystème de créateurs diversifié et dynamique de YouTube qui le fait aimer au grand public, a déclaré Satya Raghavan, directeur de YouTube Partnerships. « Alors que de plus en plus de créateurs accèdent à YouTube, nous nous sommes associés à des créateurs de premier plan pour mener la campagne #CreateWithCare afin d’aider les créateurs existants et nouveaux à comprendre la responsabilité qu’ils ont de créer un contenu sensible et inclusif. C’est encore une autre façon pour nous de continuer à soutenir et à développer la communauté des créateurs de manière responsable et à inspirer l’écosystème créatif au sens large », a-t-il ajouté.

« L’autonomisation des femmes en Inde est au cœur de notre programme. Nous reconnaissons qu’Internet et les plateformes technologiques peuvent jouer un rôle inestimable dans l’amélioration des opportunités pour les femmes, lorsqu’elles restent un espace sûr. Il est donc essentiel que les plateformes et les régulateurs s’associent aux créateurs pour créer un écosystème en ligne sûr dans lequel les femmes peuvent s’épanouir. Les créateurs de contenu jouant un rôle de plus en plus crucial pour influencer un changement social positif, j’applaudis les efforts de Youtube en faveur de la sécurité en ligne via #CreatewithCare pour inspirer la création de contenu responsable et inclusif », a déclaré Rekha Sharma, présidente de la Commission nationale pour les femmes.

Selon l’entreprise, la campagne invite tous les créateurs à créer du contenu de manière responsable et s’associera davantage avec les principaux créateurs pour faciliter l’accès aux ressources et entretenir des dialogues sur la façon de comprendre l’importance de briser les stéréotypes, d’utiliser la bonne terminologie et d’éviter l’appropriation culturelle lors de la création. teneur.

