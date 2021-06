YouTube dit avoir payé 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours de la dernière année

YouTube dit qu’il a versé plus de 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours de la dernière année – en plus d’avoir ajouté plus de membres payants au cours du premier trimestre 2021 qu’au cours de n’importe quel trimestre à ce jour.

La plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google a révélé aujourd’hui le paiement de plusieurs milliards de dollars de l’industrie de la musique, via un article sur le blog officiel de YouTube. Rédigé par l’ancien PDG de la musique enregistrée de Warner Music et actuel directeur mondial de la musique sur YouTube, Lyor Cohen, le morceau d’environ 500 mots indique au départ que 30% de la tranche de 4 milliards de dollars est attribuable au contenu généré par l’utilisateur (UGC).

« Les vidéos propulsées par les fans ont toujours prospéré sur YouTube », précise le texte plus tard sur ce front, « aidant les artistes à élargir leur public et à casser des chansons à travers le monde. Nous sommes ravis que cela devienne également une source de revenus significative et incrémentielle aux côtés du contenu musical premium. »

Et pour référence, Google a précisé dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 que YouTube avait retiré 6 milliards de dollars d’annonces tout au long des trois premiers mois de l’année, contre environ 4 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours de la même période en 2020.

Le chiffre n’inclut pas les revenus de la version payante de YouTube Music ou de YouTube Premium, et le directeur commercial de Google, Philipp Schindler, a déclaré lors de l’appel aux résultats de son entreprise que les utilisateurs regardent plus d’un milliard d’heures de contenu sur YouTube chaque jour.

De retour au post de Cohen concernant les paiements de l’industrie musicale de YouTube, cependant, le natif de New York de 61 ans communique très tôt que malgré ses décennies dans l’industrie, sa mère âgée lui demande toujours ce qu’il fait pour gagner sa vie. De plus, le co-fondateur de 300 Entertainment « est venu travailler pour YouTube parce que je crois en son potentiel pour aider à créer un âge d’or pour l’industrie de la musique.

“En tant que plate-forme audio-visuelle, notre objectif est de devenir le principal générateur de revenus pour l’industrie de la musique et d’aider les artistes du monde entier à faire carrière dans la musique”, poursuit le texte. « Nous sommes particulièrement bien placés pour atteindre cet objectif, car YouTube monétise l’expérience musicale de bout en bout à l’échelle mondiale. »

Le reste du corps du document – ​​quatre puces – indique que YouTube, avec son niveau financé par la publicité dans 180 pays et son niveau d’abonnement dans 96 pays, « permet aux annonceurs d’atteindre des audiences qu’ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs ». De plus, Cohen souligne que la plate-forme de 16 ans « monétise toutes les expériences musicales » et « trouve de nouvelles sources de revenus » sous forme de merch, de concerts virtuels, d’abonnements et de produits numériques.

« Créer la meilleure expérience musicale pour les fans et donner à tous les artistes les moyens de développer leur carrière sont essentiels pour nous. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par l’avenir de l’industrie de la musique. Ces jours-ci, lorsque ma mère me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis que j’aide à faire en sorte que le prochain Kurt Cobain n’ait pas à devenir dentiste », déclare Cohen en terminant.

Malgré le paiement de plusieurs milliards de dollars que YouTube prétend avoir versé à l’industrie de la musique au cours des 12 derniers mois, il convient de mentionner que la plate-forme de partage de vidéos a longtemps été critiquée pour son taux de redevance par vue, qui est nettement inférieur à le montant que Spotify, Deezer, Apple Music et d’autres fournissent pour chaque flux.

Si la somme totale payée par YouTube semble considérable, cela ne signifie pas nécessairement que de gros chèques arrivent aux créateurs indépendants – et, plus largement, à ceux qui n’ont pas joué plusieurs millions de fois.

En avril, YouTube – qui fait l’objet d’un recours collectif pour avoir prétendument fait preuve de discrimination à l’encontre de certains créateurs avec son programme Content ID – a annoncé qu’il présenterait le taux de vue non conforme (VVR) dans les futurs rapports d’application des directives de la communauté.