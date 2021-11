YouTube élargit les panneaux d’intervention en cas de crise pour fournir plus d’assistance en matière de santé mentale aux utilisateurs

YouTube cherche à aider à connecter plus d’utilisateurs à l’assistance en santé mentale en élargissant la présence de ses panneaux de ressources de crise, qui fournissent des informations de contact sur les prestataires de santé mentale, au sein de l’application.

Comme expliqué par YouTube :

«Auparavant, nos panneaux de ressources de crise n’apparaissaient que dans les résultats de recherche. Nous les développons maintenant pour les afficher également sur la page de lecture, juste sous le titre de la vidéo.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, maintenant, lorsque les utilisateurs visionnent du contenu lié à des problèmes de santé mentale, YouTube affichera les coordonnées pertinentes au premier plan, offrant ainsi une plus grande visibilité à ces ressources essentielles, ce qui peut aider à connecter plus de personnes dans le besoin.

« La page de surveillance est l’endroit où les gens passent le plus clair de leur temps sur YouTube, ce qui signifie une forte augmentation de la visibilité de ces messages. Les panneaux apparaissent sur la page de surveillance ci-dessous des vidéos dont le contenu porte sur le suicide et l’automutilation, offrant une puissante combinaison de contenu éducatif et à résonance émotionnelle ainsi que des invites à prendre des mesures si nécessaire.

YouTube dit qu’il a également mis à jour la langue de ces alertes, afin de mieux communiquer que ces services sont à la fois gratuits et disponibles 24h/24 et 7j/7, dans le but de permettre à plus de personnes dans le besoin de se connecter.

En plus de cela, YouTube élargit également la gamme de sujets qui affichent des ressources de crise dans les résultats de recherche YouTube, avec du contenu sur la dépression, les agressions sexuelles, la toxicomanie et les troubles de l’alimentation pour désormais également présenter ces alertes et invites, en plus du suicide et de l’automutilation. teneur.

Au milieu de l’isolement de la pandémie de COVID-19 et de la peur environnante liée au virus et à sa propagation, l’un des impacts les plus importants a été sur la santé mentale, de nombreuses personnes étant laissées seules et incapables de compter sur leurs réseaux de soutien réguliers pour les sortir de cycles dangereux.

Cela a été particulièrement important pour les personnes souffrant d’anxiété, la Kaiser Family Foundation rapportant qu’environ 4 adultes sur 10 aux États-Unis ont signalé des symptômes d’anxiété ou de trouble dépressif pendant la pandémie.

C’est pourquoi YouTube cherche à faire plus pour aider, et même si cela exige toujours que les utilisateurs franchissent cette étape suivante et recherchent activement de l’aide, fournir plus d’accès et d’informations ne peut qu’être bénéfique pour connecter les gens à ces ressources, en particulier lorsque ces alertes sont affichées. sur des plates-formes où ils recherchent probablement déjà des informations et des informations connexes.

Les nouveaux panneaux d’information de YouTube seront déployés aux États-Unis au cours des prochaines semaines, avec une expansion mondiale plus large à suivre.