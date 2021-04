YouTube est l’une des deux principales plates-formes qui se sont développées depuis 2019

YouTube est l’une des seules plates-formes de médias sociaux à avoir réussi à étendre sa présence sur le marché en tant que part d’utilisateurs adultes aux États-Unis entre 2019 et 2021, selon une enquête récemment publiée du Pew Research Center.

Pew a mis en lumière cette tendance et d’autres tendances intéressantes des médias sociaux dans une étude intitulée «Utilisation des médias sociaux en 2021». Selon la ventilation, YouTube, propriété de Google, était l’une des deux plates-formes étudiées à avoir connu une augmentation de la fréquentation en 2019 et de fin janvier à début février de cette année.

81% des participants ont déclaré avoir «jamais utilisé» YouTube à partir de 2021, contre 73% en 2019. Reddit, la seule autre plate-forme étudiée à avoir connu une «croissance statistiquement significative» entre les périodes, a vu sa part d’utilisateurs passer de 11% à 18%. pour cent.

On a également demandé aux 1502 répondants de l’enquête s’ils utilisaient Facebook (69% ont déclaré le faire), Instagram (40%), Pinterest (31%), LinkedIn (28%), Snapchat (25%), Twitter (23%), WhatsApp (23%), TikTok (21%), Reddit (18%) et Nextdoor (13%).

Particulièrement intéressant, étant donné la formidable présence de YouTube dans l’espace de la musique et de la vidéo, 54% des utilisateurs ont déclaré visiter la plate-forme quotidiennement, tandis que 36% des personnes interrogées ont déclaré visiter la plate-forme plusieurs fois par jour. De plus, 95% des Américains âgés de 18 à 29 ans apprécient le contenu sur YouTube, selon l’enquête.

Ce chiffre a chuté à 91 pour cent dans le groupe d’âge 30-49 ans et 83 pour cent dans la catégorie 50-64 ans, avant de baisser à 49 pour cent pour les personnes âgées de 65 ans et plus. De manière significative, YouTube a battu les autres plates-formes étudiées à deux chiffres dans chaque classification d’âge, à la seule exception de Facebook et de ses 50% d’adultes américains âgés de 65 ans et plus.

Facebook a également revendiqué le deuxième total le plus élevé dans tous les autres groupes d’âge (à l’exception des 65 ans et plus, qu’il dirigeait, une fois de plus) – à l’exception des 18-29 ans, que sa filiale Instagram a pris de 71% à 70%.

Pour information supplémentaire, 49% des utilisateurs de Facebook ont ​​indiqué qu’ils accédaient à la plateforme «plusieurs fois par jour», contre 45% pour Snapchat, 38% pour Instagram et 30% pour Twitter. 53% des utilisateurs de ce dernier ont indiqué se tourner vers la plateforme «moins souvent» qu’une fois par jour – contre 45% pour YouTube, 41% pour Instagram, 40% pour Snapchat et 29% pour Facebook.

Il convient de noter en conclusion que Twitter aurait discuté d’une acquisition potentielle de 4 milliards de dollars de la plate-forme sociale audio-pilotée Clubhouse, qui a finalement opté pour un financement supplémentaire. Instagram semble ajouter des fonctionnalités conçues pour concurrencer TikTok, et UnitedMasters a terminé le mois dernier un tour de financement de 50 millions de dollars, avec le soutien de bailleurs de fonds tels que Apple et Google, parent Alphabet.