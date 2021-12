YouTube est mis à jour sur Android TV, améliorant enfin l’interface de lecture d’une liste de vidéos | La technologie

La nouvelle mise à jour YouTube pour les téléviseurs apporte une amélioration qui vous permet de voir la liste des vidéos à lire plus rapidement et plus facilement.

Google maintient un taux constant de mises à jour de ses applications les plus populaires. L’exemple principal en est YouTube et c’est que la plate-forme de streaming vidéo a différentes versions selon l’appareil que nous utilisons. Ce n’est pas la même chose de regarder YouTube depuis votre téléphone portable que depuis votre télévision ou votre ordinateur.

Ces dernières années, la consommation de contenu multimédia en streaming depuis les téléviseurs a augmenté, c’est peut-être parce que, désormais, ces fenêtres de divertissement sont intelligentes et disposent d’un grand nombre d’options. Mais plus de consommation de contenu a besoin d’améliorations pour aller de pair.

YouTube a une application qui fonctionne très bien, mais le passage d’une plateforme à une autre rend les coutures perceptibles au niveau des fonctionnalités et même du design. Google veut y remédier et le fait avec des mises à jour régulières. La dernière chose qu’il a faite est d’améliorer l’interface de la playlist.

La principale amélioration de cette nouvelle interface est le fait que la liste occupe désormais tout l’écran, et les prochaines vidéos de la file d’attente peuvent également être visionnées rapidement. Ces améliorations permettent de voir plus facilement le reste du contenu à lire et également de pouvoir faire des ajustements.

Concrètement, les réglages qui peuvent être faits au sein de cette interface sont tellement pour que les vidéos commencent à jouer, qu’elles soient lues en boucle et, aussi, qu’elles soient enregistrées dans la bibliothèque pour les voir plus tard si c’est ce que vous voulez . Cette nouvelle amélioration est désormais disponible dans la nouvelle version de l’application YouTube sur les téléviseurs.

La version qui accompagne cette amélioration est la 2.15.006, donc si vous avez Android TV, vous devez mettre à jour l’application pour pouvoir profiter de ce changement d’interface. Bien sûr, il a également atteint d’autres systèmes d’exploitation pour téléviseurs tels que Samsung. Dans ce cas, la version est la 2.1.489 pour YouTube.