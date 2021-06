YouTube est mis à jour sur Android TV avec une fonctionnalité que les utilisateurs demandent depuis des années | La technologie

in

Les utilisateurs d’Android TV ont de la chance, Google a daigné mettre à jour l’application YouTube et avec la nouvelle version vient une fonctionnalité que les utilisateurs d’Android apprécient depuis des années.

YouTube est partout, la plateforme vidéo de Google s’est tellement répandu que les appareils intelligents tels que les réfrigérateurs peuvent utiliser l’application. Cela peut sembler merveilleux, mais la réalité est différente. Étant disponible sur autant d’ordinateurs, Mountain View privilégie le développement de son application sur certains systèmes d’exploitation.

Les terminaux Android et iOS sont les premiers à recevoir les nouvelles de la société de robots verts. Ces dernières semaines, nous avons vu comment ils essayaient même de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de lire une vidéo en boucle ou de gérer la qualité de lecture des vidéos de manière fixe.

Ces fonctionnalités sont nouvelles, mais il y en a une qui existe depuis longtemps sur les terminaux Android et iOS et qui est de pouvoir changer la vitesse de lecture des vidéos. Cette fonctionnalité vous permet de lire des vidéos à partir de 0,25x, ce qui signifie les voir comme si elles avaient été enregistrées au ralenti, jusqu’à 2x, ce qui signifie les voir en accéléré. C’est une façon non conventionnelle de consommer du contenu, mais qui est assez à la mode.

Ce qui s’est passé, c’est que si vous aviez un téléviseur avec Android TV, vous ne pouviez pas utiliser cette fonctionnalité car elle n’était pas disponible. Cela se termine aujourd’hui, car la nouvelle mise à jour YouTube arrive pour résoudre ce manque. Dans la nouvelle version de l’application lors de l’entrée dans le menu des paramètres de lecture pendant une vidéo, l’option “Vitesse de la vidéo” apparaîtra et vous pourrez y choisir la vitesse à laquelle nous voulons qu’elle soit jouée.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui se contrôle avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

En outre, Le chiffre que nous sélectionnons pour la vitesse de lecture sera maintenu lors du passage d’une vidéo à l’autre. Il sera donc temps de gérer la vitesse en fonction de nos préférences et en fonction du contenu que nous regardons. La vérité est qu’il était déjà temps pour l’arrivée de cette fonctionnalité sur les téléviseurs avec Android TV. Désormais, il suffit à Google d’avoir le même taux de mise à jour pour tous les différents types d’appareils.