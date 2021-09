YouTube étend l’accès à son onglet de publication communautaire dans les chaînes de créateurs

in

YouTube cherche à offrir à davantage de créateurs la possibilité d’interagir avec les visiteurs de leur chaîne en élargissant l’accès à son option de publications communautaires, qui offre aux créateurs un autre moyen d’interagir et de partager avec les fans au sein de l’application.

Comme vous pouvez le voir ici, l’onglet Communauté, actuellement disponible pour les chaînes comptant plus de 1 000 abonnés, permet aux créateurs de publier différents types de mises à jour, notamment des images, des GIF, des sondages et même des vidéos, dans un espace d’engagement dédié dans leur flux de chaîne.

Désormais, davantage de chaînes auront accès au même, YouTube réduisant le nombre d’abonnés requis pour accéder à l’outil.

Comme expliqué par YouTube :

« À partir du 12 octobre 2021, nous réduisons l’éligibilité aux publications de la communauté des chaînes comptant 1 000 abonnés à toutes les chaînes comptant plus de 500 abonnés. Pour les chaînes de moins de 500 abonnés, nous nous efforçons de vous proposer des publications de la communauté à l’avenir. Remarque : Une fois que votre chaîne a dépassé les 500 abonnés, l’option de création de publications pour la communauté peut prendre jusqu’à 1 semaine. »

Cela permettra aux créateurs de créer une communauté dans l’application, et bien qu’il s’agisse d’une fonction apparemment moins utilisée dans l’expérience YouTube plus large, cela offre une toute nouvelle opportunité d’engagement pour ceux qui cherchent à partager des mises à jour supplémentaires, à recueillir les commentaires des téléspectateurs, et d’améliorer leur connexion avec leur public.

YouTube note en outre qu’il s’est efforcé d’améliorer l’expérience des publications de la communauté au cours des derniers mois, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que les métriques de publication, les mises à jour multi-images et la planification des publications.

Vraiment, c’est comme un flux de médias sociaux traditionnel au sein de votre chaîne YouTube, semblable à quelqu’un qui visite votre page Facebook et voit tous vos derniers messages, qu’il peut ensuite commenter, et même voter pour et contre, dans l’application.

La vraie valeur de l’option dépend en grande partie de la taille de votre chaîne et de ce que vous souhaitez publier en particulier. Mais cela fournit une autre surface vers laquelle référer vos téléspectateurs, où vous pouvez présenter des éléments spécifiques, des promotions et d’autres types de publications.

Enfin, YouTube note également qu’en raison de son accès élargi aux publications de la communauté, il supprime l’onglet Discussion pour toutes les chaînes à partir d’octobre. 12ème. L’onglet Discussion avait un objectif similaire à celui du panneau Communauté, en permettant aux créateurs de publier des mises à jour textuelles pour leur public, mais l’onglet Communauté étant une itération plus avancée de celui-ci, il retire l’onglet Discussion pour faire place au changement .

Le seul impact ici est que l’onglet Discussion est disponible pour les chaînes comptant moins de 1 000 abonnés, ce qui réduira l’accès à ces fonctionnalités d’engagement supplémentaires pour les chaînes plus petites. Mais là encore, comme le note YouTube, il cherche à étendre davantage l’accès à l’onglet Communauté dans un avenir proche, de sorte que les impacts seront minimes à cet égard.

Vous pouvez en savoir plus sur les options de publication de la communauté YouTube ici.