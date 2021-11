YouTube étend le test d’ouverture de l’application au flux de courts métrages en plein écran

J’espère que vous aimez l’approche vidéo plein écran et courte de TikTok, car vous êtes sur le point d’en voir beaucoup plus.

Tout comme les histoires avant elle, la vidéo courte est désormais la principale tendance des médias sociaux, avec Instagram, Facebook, Snapchat et Pinterest ajoutant tous de nouvelles options pour se pencher sur le format. Et maintenant, YouTube fait également passer ses expériences avec la vidéo abrégée à l’étape suivante.

La semaine dernière, nous avons signalé que YouTube avait lancé un nouveau test sur iOS, qui verrait les utilisateurs qui interagissent régulièrement avec Shorts, son point de vue sur la tendance inspirée de TikTok, avoir leur version de YouTube ouverte directement sur le flux Shorts, vous plongeant directement dans l’expérience immersive de Shorts en plein écran, par opposition à l’affichage YouTube normal.

Maintenant, après seulement une semaine, YouTube étend déjà le test.

Tel que rapporté par TechCrunch :

« [YouTube has] a confirmé qu’il étendait un récent test mondial qui par défaut l’application mobile YouTube s’ouvre directement dans Shorts si l’utilisateur avait déjà regardé des vidéos Shorts avant de quitter. La société a déclaré que le test n’était exécuté sur iOS que pour un petit pourcentage d’utilisateurs mondiaux. YouTube dit maintenant qu’il se prépare à étendre l’expérience à Android également.

Cela ferait essentiellement de Shorts l’objectif principal de l’application YouTube pour tout utilisateur qui interagit régulièrement avec Shorts, ou même qui vient de quitter l’application du flux Shorts, ce qui constitue un changement majeur dans l’interface utilisateur de la plate-forme et une énorme approbation de l’importance du décalage vidéo abrégé.

En effet, YouTube affirme que Shorts a maintenant dépassé les 15 milliards de vues quotidiennes, contre 6,5 milliards plus tôt dans l’année, et est devenu un moteur clé de la croissance de l’engagement dans l’application, soulignant la demande croissante de courts clips en plein écran.

À cet égard, TikTok pourrait bien avoir modifié les comportements des consommateurs de manière plus générale, avec le flux immédiat et sans fin de vidéos engageantes dans l’application, très en phase avec les intérêts des utilisateurs, gardant les gens non seulement accrochés à TikTok lui-même, mais augmentant également la demande pour le même chose sur toutes les plateformes – ce qui, à certains égards, a forcé d’autres applications à s’adapter en fonction de l’intérêt du public.

C’est tout à fait clair pour YouTube, étant donné la consommation croissante de courts métrages, tandis que Meta note également qu’Instagram Reels a connu une « bonne croissance à l’échelle mondiale », car il semble également s’aligner sur les mêmes changements de comportement.

C’est pourquoi vous pouvez probablement vous attendre à ce qu’Instagram envisage l’expansion de ce test sur YouTube, en vue de le mettre en œuvre sur IG.

Ce qui serait un changement tout aussi important, mais étant donné la popularité du format, il serait logique qu’Instagram modifie son interface utilisateur pour se concentrer davantage sur les bobines, s’éloignant du flux traditionnel des publications Instagram régulières.

Meta n’a pas définitivement dit que c’était la direction dans laquelle il se dirigeait, mais il a fait allusion à cette prochaine étape.

Selon le dernier rapport sur les résultats de l’entreprise :

« Nous prévoyons d’apporter des changements importants à Instagram et Facebook au cours de la prochaine année pour nous pencher davantage sur la vidéo et faire de Reels un élément plus central de l’expérience. »

Encore une fois, si vous n’avez pas encore plongé votre pied dans la vidéo abrégée, il est probablement temps de commencer vos recherches, car cela devrait devenir un élément encore plus important, de diverses manières, en 2022, avec plusieurs applications cherchant à maximiser l’engagement. offrant plus de moyens d’accéder à ces flux immersifs en plein écran de courts clips vidéo.

Attendez-vous à ce qu’Instagram fasse une annonce importante à ce sujet très bientôt.