YouTube étend les lignes directrices sur les commentaires et la détection des droits d’auteur, offrant plus d’options de gestion des chaînes

YouTube teste une gamme de nouvelles fonctionnalités, dans YouTube Studio et BrandConnect, qui visent à fournir plus de capacité à gérer l’engagement des chaînes, et plus d’options pour aider les créateurs à conclure des accords de contenu de marque et à monétiser leurs efforts.

Tout d’abord sur les directives de chaîne – en juillet, YouTube a lancé un premier test de son outil de filtrage des directives de chaîne, qui permet aux gestionnaires de chaîne de définir des règles concernant les types de commentaires que les gens peuvent publier sous leurs clips. Ce test est maintenant étendu à davantage de créateurs dans l’application.

Comme expliqué par YouTube :

« Cette fonctionnalité permet aux créateurs de définir jusqu’à trois directives de chaîne pour les commentaires vidéo. Les utilisateurs doivent lire et accepter ces directives avant de faire un commentaire, et elles constituent un bon guide quant aux conversations que vous souhaitez voir sur votre propre chaîne.

Comme vous pouvez le voir ici, dans vos paramètres YouTube Studio, les chaînes éligibles peuvent définir jusqu’à trois consignes concernant les commentaires, que les téléspectateurs doivent ensuite lire avant de publier une réponse. Cela peut offrir plus de transparence, tout en donnant aux gestionnaires de canaux une plus grande latitude pour appliquer ces règles, étant donné qu’elles ont été établies dès le départ.

Les commentaires YouTube ont longtemps été un élément problématique, ce qui a conduit à la suppression complète des commentaires pour certaines catégories de contenu, tandis que YouTube a également récemment désactivé le décompte du public sur tous les clips afin de réduire un autre élément potentiellement négatif du processus. Ce test s’aligne sur le même, offrant un autre moyen de guider une meilleure interaction avec la communauté.

YouTube note que le processus ne masque pas ou ne supprime pas automatiquement les commentaires, mais il fournit un autre moyen de communiquer des paramètres plus clairs sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

Un plus grand nombre de créateurs auront accès à l’option Directives de chaîne dans YouTube Studio à partir de cette semaine, tandis que les directives elles-mêmes ne seront présentées que dans l’application mobile.

YouTube cherche également à améliorer ses outils de partenariat marque/créateur, avec un nouveau résumé de l’audience dans l’interface BrandConnect, qui permettra aux créateurs de se présenter plus facilement pour des offres de marque en utilisant un kit média personnalisé et un « placement de produit rémunéré » mis à jour case à cocher, qui sera une étape obligatoire du processus de téléchargement pour les créateurs sélectionnés.

BrandConnect est le marché des créateurs de YouTube, qui met en relation les marques et les créateurs pertinents pour des promotions vidéo plus efficaces. Les nouveaux éléments, qui sont testés avec « un petit pourcentage de créateurs », pourraient faciliter la sécurisation des accords de contenu sponsorisé et garantir le respect des règles de divulgation des promotions payantes.

YouTube teste également un nouvel affichage de l’avatar des membres de la chaîne, avec les profils des membres à mettre en évidence sur l’onglet d’accueil de la page de la chaîne dans l’application mobile.

Comme vous pouvez le voir ici, dans le test, les membres et les non-membres de la chaîne verront différentes variantes de ce nouvel affichage. YouTube indique que l’objectif de la fonctionnalité est de « célébrer les membres et de présenter publiquement votre communauté de membres actifs » afin d’encourager davantage de personnes à s’inscrire. Les avatars des membres seront régulièrement renouvelés pour garantir la reconnaissance d’un plus grand nombre de membres.

Enfin, YouTube note également qu’il a désormais étendu l’accès à un nouveau processus de retrait de contenu qui permet aux créateurs de retirer automatiquement les téléchargements en double de tout contenu qu’ils ont précédemment supprimé.

Selon cet exemple, désormais, dans le formulaire Web de retrait, les créateurs pourront cocher cette case, ce qui permettra ensuite à YouTube de détecter et de bloquer les futurs téléchargements du même contenu. Donc, s’il y a quelque chose que vous avez supprimé pour des raisons juridiques ou personnelles, cela devrait rendre plus difficile pour d’autres personnes de télécharger à nouveau un doublon, et le faire revenir pour vous hanter sur le site.

YouTube a également étendu l’accès à son outil Copyright Match à tous les utilisateurs qui ont soumis une demande de retrait valide. Copyright Match recherche automatiquement sur YouTube le contenu en double par rapport à celui que vous avez téléchargé et vous avertit des correspondances potentielles sur la plate-forme.

Une gamme de petites mises à jour, mais pertinentes, avec différents niveaux de fonctionnalité et de valeur, en fonction de votre approche.

Vous pouvez en savoir plus sur les dernières mises à jour de YouTube ici.