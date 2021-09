YouTube étend son fonds de 100 millions de dollars pour les courts métrages à 30 autres pays

Après avoir annoncé pour la première fois son « Shorts Fund » en mai, qui verra la plate-forme verser 100 millions de dollars aux meilleurs créateurs de courts métrages au fil du temps, afin de fournir un soutien supplémentaire et une motivation pour leurs efforts, YouTube a maintenant annoncé une expansion de la programme de financement aux créateurs de courts métrages dans encore plus de régions.

Notre fonds @YouTube #shorts arrive dans plus de 30 autres pays, dont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Égypte, l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud et bien d’autres. Nous cherchons toujours à étendre la façon dont nous soutenons les créateurs du monde entier ! pic.twitter.com/Mx1XjJMDVE – Neal Mohan (@nealmohan) 29 septembre 2021

Selon le directeur des produits YouTube Neal Mohan, le Shorts Fund est désormais disponible dans plus de 30 nouvelles régions.

Les créateurs de ces pays pourront désormais obtenir une partie de ce gros financement, YouTube versant entre 100 et 10 000 dollars par mois aux chaînes en fonction des performances de leurs clips de type TikTok.

Mais la « performance » dans ce contexte n’est pas tout à fait claire :

« Il n’y a pas de seuil de performance spécifique pour se qualifier pour un bonus. Le niveau de performance nécessaire pour être admissible à un paiement de bonus peut changer d’un mois à l’autre en fonction de divers facteurs, notamment l’emplacement de vos téléspectateurs et la croissance globale des courts métrages.

YouTube ne peut donc pas dire ce que vous devez faire pour obtenir cet argent Shorts. Mais l’idée est qu’en offrant la carotte des paiements immédiats en espèces, cela incitera plus de YouTubers à au moins essayer Shorts, ce qui pourrait les faire publier sur YouTube, au lieu de migrer vers TikTok à la place.

Facebook essaie également la même chose, avec un nouveau programme de financement Reels, tandis que Snapchat a connu un bon succès avec son financement Spotlight, qui lui a initialement permis de payer 1 million de dollars par jour pour inciter le contenu Spotlight.

Mais cela a également aigri assez rapidement. Quelques mois après le début du programme, Snapchat a réduit ses montants de paiement, ce qui a eu un impact sur les créateurs qui avaient rapidement construit une dépendance au financement. Certains créateurs de Spotlight ont depuis signalé des retards de paiement et d’autres problèmes, ce qui les a laissés se sentir rejetés par l’application. Ainsi, même si cela peut être un leurre solide (Spotlight a atteint 125 millions d’utilisateurs), de tels programmes peuvent également se retourner contre eux si les créateurs finissent par travailler. spécifiquement pour ces paiements, et les plates-formes, lorsqu’elles cherchent à réduire les coûts associés, n’ont pas établi de processus pouvant remplacer efficacement ces revenus réduits.

Ce qui est un défi inhérent à la vidéo courte. Vous ne pouvez pas ajouter d’annonces pré ou mid-roll aux clips de 30 secondes, donc afin de générer plus d’intérêt des créateurs, les plateformes dépendent d’un financement direct comme celui-ci, afin de stimuler l’intérêt pour de telles options. Idéalement, cela leur donne également du temps pour établir de nouvelles voies de monétisation – comme des partenariats de marque ou des listes de commerce électronique – mais si ces voies ne se solidifient pas, il viendra un moment où les créateurs perdront des revenus à la suite de tels changements.

Mais tout de même, le potentiel de 10 000 $ par mois suscitera sans aucun doute un intérêt majeur. Et peut-être que si YouTube peut amener plus de personnes à publier des clips de Shorts, cela augmentera l’option et en fera une considération plus importante, ce qui, encore une fois, gardera ses meilleures stars à la maison, au lieu de considérer TikTok à la place.

Et avec TikTok atteignant un milliard d’utilisateurs, son attrait est fort, et vous pouvez parier que de nombreux créateurs, de nombreuses plates-formes, plongent également au moins leurs orteils dans les eaux de TikTok et envisagent ses prochains développements pour monétiser leurs efforts.

Les courts métrages peuvent-ils offrir un potentiel de portée similaire – et les créateurs se soucieront-ils même des courts métrages, alors qu’ils ont plutôt TikTok ?

Je veux dire, YouTube dit que Shorts génère déjà 6,5 milliards de vues quotidiennes, donc le potentiel est là. Peut-être, alors, grâce à plus d’options de financement, deviendra un élément plus important de l’application, et peut-être que YouTube sera mieux placé pour diriger le Shorts Fund vers des options plus payantes intégrées à son offre de plate-forme plus large.

Vous pouvez en savoir plus sur le fonds YouTube pour les courts métrages ici.