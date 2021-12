YouTube étend son fonds pour les courts métrages à plus de 70 nouvelles régions et ajoute de nouvelles fonctionnalités d’analyse des courts métrages

YouTube a annoncé de nouvelles mises à jour pour les courts métrages, notamment une extension de son fonds pour les courts métrages, permettant à davantage de créateurs d’être payés pour la publication de clips très visionnés, et de nouveaux outils d’analyse des courts métrages dans YouTube Studio.

L’annonce principale est l’extension du financement de YouTube pour les courts métrages. En mai, YouTube a annoncé qu’il verserait 100 millions de dollars au cours de la période 2021-2022 aux meilleurs créateurs de courts métrages, sur la base d’une série de critères, afin de fournir un soutien et une motivation supplémentaires pour leurs efforts.

Initialement, ce financement n’était disponible que pour les créateurs aux États-Unis, puis en septembre, YouTube a étendu l’accès au programme à 30 régions supplémentaires.

Notre @YouTube #shorts Fund arrive dans plus de 30 pays supplémentaires, dont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Égypte, l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud et bien d’autres. Nous cherchons toujours à étendre la façon dont nous soutenons les créateurs du monde entier ! pic.twitter.com/Mx1XjJMDVE – Neal Mohan (@nealmohan) 29 septembre 2021

YouTube ajoute maintenant 70 marchés supplémentaires à la liste d’éligibilité, ce qui signifie que les créateurs de nombreux autres marchés seront désormais éligibles pour les bonus de courts métrages.

Les créateurs de ces pays pourront désormais réclamer une partie de ce financement, YouTube versant entre 100 $ et 10 000 $ chaque mois aux chaînes en fonction des performances de leurs courts métrages.

Bien que les facteurs pris en compte par YouTube sur ce front ne soient pas tout à fait clairs :

« Il n’y a pas de seuil de performance spécifique pour se qualifier pour un bonus. Le niveau de performance nécessaire pour prétendre à un paiement de bonus peut changer d’un mois à l’autre en fonction de divers facteurs, notamment l’emplacement de vos téléspectateurs et la croissance globale des courts métrages.

Les créateurs éligibles au financement des courts métrages seront informés par YouTube, en fonction des performances de leur contenu au cours du mois précédent. YouTube espère qu’en ajoutant une motivation supplémentaire au processus, cela pourrait l’aider à développer l’adoption des courts métrages dans davantage de régions et à aligner davantage de créateurs sur YouTube pour leurs efforts créatifs.

Vous pouvez en savoir plus sur les spécificités du fonds YouTube Shorts ici.

YouTube ajoute également de nouveaux éléments d’analyse spécifiques aux courts métrages à YouTube Studio, y compris une nouvelle carte qui affichera combien de vos courts métrages ont été remixés, ainsi que vos clips de courts métrages les plus populaires.

YouTube a également ajouté l’outil Shorts ‘Aligner’ sur Android, auparavant uniquement disponible sur iOS, qui vous permet de voir l’image précédente que vous avez enregistrée pour vous aider à aligner vos prises de vue.

Enfin, YouTube a également ajouté une nouvelle vue en grille Shorts sur les pages de chaîne, ce qui permet aux visiteurs d’avoir plus facilement un aperçu de votre contenu Shorts.

Comme vous pouvez le voir, la vue en grille ressemble beaucoup à TikTok, avec un nombre de vues sur chaque clip. Les créateurs pourront choisir le mode d’affichage de leur grille de courts métrages en modifiant l’ordre des étagères dans YouTube Studio sur ordinateur.

Bien qu’il puisse s’agir d’une copie directe de TikTok, Shorts a été un gagnant pour YouTube, avec des clips de Shorts générant désormais plus de 15 milliards de vues quotidiennes mondiales, ce qui est plus du double de ce qu’il voyait en mars (6,5 milliards de vues). Il semble que l’appétit pour le contenu abrégé, suscité par TikTok, se soit propagé à toutes les autres applications, et YouTube a pu capitaliser et repousser au moins une partie de la concurrence de l’application en plein essor, en reproduisant ses fonctionnalités clés, et en les boostant par l’adoption par ses plus grandes stars.

C’est là que YouTube a un avantage distinct. YouTube a mis en place un système de partage des revenus beaucoup plus raffiné pour les créateurs, et finalement, lorsque les meilleures stars cherchent à aller au-delà du contenu court et à des choses plus grandes et meilleures, c’est là que YouTube les accueille et utilise le public qu’elles ‘ai créé dans d’autres applications pour les transformer en millionnaires.

Et maintenant, il propose également des courts métrages, afin qu’ils puissent créer tout leur contenu sur une seule plate-forme et l’utiliser pour développer leur audience et leurs revenus dans l’application.

Cela peut sembler une tactique discutable, copier les principales fonctionnalités d’autres applications. Mais ça marche, et YouTube Shorts en est un autre exemple