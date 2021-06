YouTube étend son “TikTok Killer” au Royaume-Uni, au Canada et en Amérique latine

Google étend son déploiement de YouTube Shorts au Royaume-Uni, au Canada et en Amérique latine. Voici les détails.

YouTube Shorts est le service rival que Google espère attirer la foule plus jeune de TikTok. Il a d’abord été lancé en Inde au milieu de l’interdiction de TikTok du pays avant d’être finalement lancé aux États-Unis. Désormais, les YouTubers du Royaume-Uni, du Canada et des pays d’Amérique latine peuvent participer à l’action vidéo courte.

YouTube permet également aux créateurs de YouTube Shorts d’échantillonner n’importe quelle vidéo YouTube lors de la création de leurs vidéos.

Google espère que le nouveau format vidéo abrégé attirera plus de regards sur YouTube. TikTok est devenu une partie croissante de la découverte musicale pour la génération Z – qui s’appuie principalement sur les amis et les réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles musiques. Mais TikTok n’est plus la seule compétition dans ce domaine. Instagram Reels, Snapchat Spotlight et Twitter Fleets sont tous disponibles sous forme de plates-formes vidéo abrégées.

Google n’est pas non plus prêt à se séparer de statistiques sur les performances de YouTube Shorts. Un porte-parole de YouTube confirme que le lecteur Shorts a dépassé les 6,5 milliards de vues quotidiennes dans les pays où il est disponible. Mais ce n’est pas une mesure très utile pour mesurer la longévité de la plate-forme.

YouTube est également prêt à inciter les créateurs à utiliser la plate-forme. Le mois dernier, il a lancé un fonds de créateurs de 100 millions de dollars pour inciter les créateurs de contenu à créer du contenu pour sa plate-forme par rapport à TikTok. YouTube espère que les incitations financières aideront YouTube Shorts en élargissant sa base de créateurs de contenu. La fonctionnalité est encore techniquement en version bêta, et Google est bien connu pour tuer les idées.

Digital Music News a demandé à un porte-parole de YouTube si YouTube Shorts deviendrait un jour une application autonome. La société a refusé de dire si c’est une possibilité à l’avenir. L’expérience Shorts dans l’application YouTube fonctionne un peu comme TikTok, faisant défiler verticalement d’une courte vidéo à l’autre.

“La capacité d’échantillonner de la musique sous licence s’est lentement étendue et déployée en Inde et aux États-Unis au cours des dernières semaines”, confirme TechCrunch. Toute personne au Royaume-Uni, au Canada et en Amérique latine qui peut voir la fonctionnalité Shorts peut également échantillonner des vidéos audio YouTube. C’est ce qui pourrait transformer YouTube Shorts en un véritable tueur TikTok.

YouTube possède un catalogue musical de millions de chansons de plus de 250 labels et éditeurs différents. YouTube copie également plusieurs fonctionnalités de TikTok, en gros. Les créateurs peuvent désormais ajouter du texte, des légendes et des graphiques en superposition à leurs courts métrages. Des clips et des filtres pour la correction des couleurs existent également, avec des fonctionnalités que YouTube continue de déployer au fil du temps.