YouTube Exec dit que 25% de toutes les heures de visionnage sont consacrées à la musique

Crédit photo : Christian Wiediger

25 % des heures de visionnage de YouTube sont consacrées à écouter de la musique, a révélé le directeur commercial de la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google, pour plus de 250 millions d’heures de consommation de musique par jour.

Le directeur commercial de YouTube (et ancien vice-président du contenu de Netflix), Robert Kyncl, a révélé le pourcentage remarquable lors de la convention de la Royal Television Society à Cambridge, qui a débuté aujourd’hui. Intitulé “Broadcast Britain: Reshaping Britishness on the Global Stage”, l’événement sponsorisé par YouTube a réservé des conférenciers, dont l’ancien chef de TikTok Kevin Mayer et l’ancien secrétaire à la Culture Oliver Dowden. (La sortie abrupte de Dowden du poste a cependant conduit le ministre des Médias John Whittingdale à prendre la parole.)

Concernant la répartition des heures de visionnage sur YouTube, Robert Kyncl a précisé à la fonction RTS qu’un quart du temps de visionnage mondial de la plateforme est désormais attribuable à la musique, 25 % supplémentaires provenant des sociétés de médias et la moitié restante provenant du contenu généré par les utilisateurs.

En tenant compte de la déclaration de Philipp Schindler, un responsable de Google, selon lequel «plus d’un milliard d’heures de vidéo regardées chaque jour» sur YouTube au deuxième trimestre 2021, les utilisateurs passent plus de 250 millions d’heures par jour à écouter de la musique sur le service.

La statistique de l’heure de visionnage de YouTube de Music est particulièrement significative compte tenu de la prévalence de plates-formes de diffusion de musique dédiées comme Spotify, Apple Music et Amazon Music – sans parler de la popularité de la radio par satellite, de la radio traditionnelle, des podcasts et des différentes formes de divertissement audio.

De plus, il va de soi qu’une partie substantielle du contenu des créateurs de YouTube comprend également de la musique et des médias liés à la musique, même si ce n’est pas l’objet de la production en cours, ce qui signifie que plus de 25 % des heures de visionnage de la filiale de Google pourraient inclure l’exposition. aux chansons.

Malgré la présence de nombreux clips UGC et de sociétés de médias sur YouTube, d’autres preuves suggèrent également que la musique reste une partie intégrante des offres de la plate-forme. Certes, “chanson” est toujours le terme le plus recherché sur YouTube, selon Hootsuite.

En outre, le chiffre noté par Kyncl donne un aperçu révélateur de l’annonce de YouTube plus tôt ce mois-ci selon laquelle Premium et Music avaient attiré un total combiné de 50 millions d’utilisateurs payants, contre 30 millions en novembre 2020.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que YouTube Shorts a dépassé les 15 milliards de vues quotidiennes au dernier trimestre, selon la dernière analyse des performances d’Alphabet. Malgré cela, une étude récente a révélé que TikTok de ByteDance, bien qu’il se classe derrière YouTube lui-même en termes d’heures de visionnage totales, a dépassé le service de partage de vidéos en termes de temps de visionnage moyen par utilisateur aux États-Unis et au Royaume-Uni.

YouTube au cours du deuxième trimestre 2021 a déclaré avoir gagné plus de 7 milliards de dollars grâce aux seules publicités, soit une augmentation d’environ 3,19 milliards de dollars par rapport à la même période en 2020, qui a généré environ 3,81 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités YouTube.