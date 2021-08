YouTube Exec se vante de 1 million de vidéos COVID supprimées de la plate-forme ⋆ 10z viral

Le chef de produit de YouTube, Neal Mohan, a déclaré dans un récent article de blog que la plate-forme avait “supprimé plus d’un million de vidéos” avec des informations sur COVID-19 depuis février 2020. Il a justifié la censure en faveur de la “responsabilité” et de “l’équilibre” sur la plate-forme.

Mohan a minimisé la censure lorsqu’il a déclaré que YouTube avait supprimé des “informations sur les coronavirus prétendument dangereuses”. Il a affirmé que YouTube tentait de “trouver un équilibre raisonnable entre la liberté d’expression et la liberté d’accès” et a laissé entendre que la censure sur une “plate-forme ouverte” offre “une plus grande responsabilité pour connecter les gens avec des informations de qualité”.

L’exécutif de YouTube a également indiqué que la plate-forme supprime “près de 10 millions de vidéos par trimestre”. Il a admis, cependant, que supprimer trop de contenu peut être dangereux. “Une approche trop agressive des renvois aurait également un effet dissuasif sur la liberté d’expression”, a déclaré Mohan. « Les suppressions sont un instrument contondant, et s’il est utilisé trop largement, peut envoyer le message que les idées controversées sont inacceptables.» Il a ignoré le fait que YouTube envoie apparemment ce message exact chaque fois qu’il censure les utilisateurs et les professionnels de la santé. [Emphasis added.]

Mohan a pratiquement admis que les gens définissent la désinformation de différentes manières, mais n’a pas admis que YouTube définit subjectivement la désinformation et une conversation acceptable pour ses utilisateurs. “La désinformation d’une personne est souvent la croyance profondément ancrée d’une autre personne, y compris les perspectives qui sont provocatrices, potentiellement offensantes, ou même dans certains cas, incluent des informations qui peuvent ne pas passer l’examen d’un vérificateur des faits », a-t-il déclaré. [Emphasis added.]

L’exécutif de YouTube a reconnu que “afin d’identifier clairement le mauvais contenu, vous avez besoin d’un ensemble clair de faits”. Il s’est vanté que YouTube s’appuie sur le «consensus d’experts» de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control and Prevention, qui poussent la propagande chinoise, qui a constamment fait volte-face sur ses recommandations COVID-19. Mohan a également admis que la science de COVID-19 est toujours en développement, malgré le soi-disant «consensus d’experts» auquel la plate-forme est par défaut. Mais la politique de désinformation médicale COVID-19 de YouTube interdit même aux médecins de discuter de leur avis médical sur les traitements COVID-19 impopulaires comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine.

Mohan a réitéré dans son blog certaines remarques qu’il a faites dans une interview avec le podcast Decoder de The Verge. Il a expliqué sur le podcast que YouTube supprime non seulement les vidéos mais réduit également la visibilité des vidéos qui n’enfreignent pas techniquement ses règles. Mohan a confirmé que YouTube prend des décisions pour supprimer ou réduire la visibilité des vidéos même lorsque “les lignes sont très floues et pas claires”.

