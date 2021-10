YouTube ferme la chaîne du Bitcoiner Anthony Pompliano avant l’interview de « PlanB »

Le co-fondateur et partenaire de Morgan Creek, Anthony Pompliano, a vu sa chaîne Youtube de 251 000 abonnés temporairement supprimée par la plateforme après avoir publié une nouvelle interview avec PlanB.

Le taureau Bitcoin a rapidement abordé le problème sur Twitter, où il compte actuellement 1,1 million de followers.

Environ deux heures plus tard, Youtube a rétabli sa chaîne, rendant toutes ses vidéos liées au Bitcoin à nouveau disponibles pour être visionnées sur la plate-forme.

« YouTube vient de supprimer notre chaîne après @100trillionUSD et je parlais d’un scénario hyper haussier pour le bitcoin au cours des 5 prochaines années. Heureusement, j’ai un enregistrement de sauvegarde et nous le publierons demain sur le podcast », a écrit Pompliano sur Twitter, après que la plate-forme de partage de vidéos a signalé son entretien avec un ancien investisseur institutionnel, connu pour avoir créé le Bitcoin Stock-to-Flow (S2F ) modèle de valorisation.

Nous n’avons reçu aucun avertissement et n’avons enfreint aucune règle de la communauté.@YouTube, que se passe-t-il ? ! pic.twitter.com/mVHs3L8jMa

Nous venons d’avoir @100trillionUSD sur YouTube pour discuter du bitcoin et notre chaîne a été supprimée.

« Nous n’avons eu aucun avertissement et n’avons enfreint aucune règle de la communauté », a-t-il ajouté, surpris par la décision de YouTube de le « dé-plate-forme ».

« J’ai reçu deux e-mails de YouTube. Le premier déclarait que le contenu, une interview sur bitcoin, était nocif et dangereux (lol). Ils ont ensuite déclaré que nous recevrions un avertissement, mais j’ai ensuite reçu un deuxième e-mail indiquant que la chaîne était supprimée quelques secondes plus tard », a déclaré Pompliano, ajoutant que la plate-forme affirmait que son contenu « encourageait des activités illégales ».

YouTube a officiellement tenté de me retirer de sa plate-forme.

Ils affirment que nous « encourageons les activités illégales » et que nous ne serons pas non plus autorisés à créer de nouvelles chaînes YouTube à l’avenir.

Peu importe finalement. Bitcoin est inévitable. @YouTubeCreators pic.twitter.com/XtCtrMBH7I

