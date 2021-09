YouTube ferme les bots de musique Discord Rythm et Groovy

Image : Discorde

Aujourd’hui, le populaire service de streaming vidéo YouTube a commis un meurtre des plus répréhensibles. Deux membres fidèles de n’importe quel serveur Discord digne de ce nom, nous ont été volés dans la nuit. Groovy et Rythm sont morts, et je pleurerai de tout mon cœur mes magnifiques compagnons robots.

Avec des centaines et des millions d’utilisateurs et à peu près autant de serveurs, Discord est actuellement la plate-forme de messagerie IRC la plus populaire, en plus de son rôle d’application majeure de chat audio et vidéo. Groovy et Rythm sont des robots de partage de musique automatisés qui peuvent être installés sur un serveur Discord et, une fois en place, tout utilisateur peut leur envoyer des commandes. En règle générale, les robots remplissent une variété de rôles, tels que la modération, l’agrandissement des emoji et, plus important encore, la diffusion de musique en continu. Vous pouvez même envoyer à ces bots musicaux des listes de lecture complètes depuis Spotify et ils s’acquitteront de leurs petites tâches pour assembler une version YouTube comparable, puis pomper cet audio dans le serveur Discord.

Sauf que la plupart des bots Discord de streaming musical extraient leur contenu de YouTube, sans l’autorisation explicite de YouTube. Aujourd’hui, Rythm a annoncé sur son site Web qu’après avoir “reçu un avis de YouTube”, il fermera son populaire bot le 15 septembre. Groovy a reçu un avis similaire le 24 août et a été fermé le 30. C’est une déception.

La raison de ces retraits est évidente : YouTube ne veut pas qu’une autre plate-forme rediffuse sa merde. Kotaku a contacté Discord, Rythm et YouTube pour commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication. Mais la plateforme l’a dit dans sa déclaration au Verge, affirmant que Groovy “avait violé les conditions d’utilisation en modifiant le service et en l’utilisant à des fins commerciales”. Moins évident, cependant, est son impact sur la santé et l’avenir de Discord, et de chaque communauté étrange hébergée sur la plate-forme.

Discord est un peu un terrain vague sans loi, et j’aime profondément. Je suis sur Discord depuis cinq ans. J’ai rejoint la plate-forme pour le serveur de fans d’un podcast de jeu populaire, Friends at the Table, mais il a rapidement été remplacé par des serveurs plus petits pour les groupes de jeux de rôle sur table. Dix membres au maximum, ils passeraient rapidement de joueurs réunis par les circonstances à des amitiés réelles et significatives. J’ai rencontré trois de mes meilleurs amis en jouant aux TTRPG sur Discord, et pour de nombreux utilisateurs de Discord, ce serait un faible nombre.

Les robots musicaux Discord ont jeté les bases de certaines de ces amitiés. J’ai rencontré mes amis proches, Takuma et Fen, en jouant à un excellent jeu de voyage sur table indépendant appelé Ribbon Drive. Vos personnages sont basés sur les mixtapes que vous faites pour le jeu. Vous assemblez la valeur d’un roadtrip de listes de lecture organisées, qui influencent le ton et le contenu de votre histoire. Ce jeu a fini par être l’une des premières fois où j’ai vraiment exploré mon homosexualité avec d’autres personnes, et Groovy était là tout le temps. Tout garder sur le serveur Discord, dans la voiture, donnait une impression intime et réelle d’une manière qui ne le ferait pas d’aller sur YouTube pour devoir constamment sauter des publicités entre les chansons.

Groovy a en fait été confus par la première chanson d’une liste de lecture pour une raison quelconque et a fini par jouer la mauvaise chose. La première chanson du jeu est importante car elle définit vos personnages. Vous empruntez des paroles et les façonnez en traits de caractère, que vous incarnez ensuite dans le jeu. Notre jeu consistait à échapper à une énorme tempête, à poursuivre nos personnages du sud de la Géorgie à Toronto. La première chanson, jouée accidentellement par un robot confus, qu’aucun de nous n’avait réellement entendu auparavant, s’ouvre avec le bruit de la pluie sur une fenêtre. La chanson est magnifique et ses paroles semblaient être faites pour l’histoire que nous voulions raconter. Trois enfants homosexuels se déplaçant à travers le pays, l’hiver hurlant contre les murs et trouvant un abri l’un dans l’autre au fur et à mesure qu’ils s’en vont.

Mais ce n’est pas qu’une affaire de moi. Le meilleur serveur dont j’ai jamais fait partie, hébergé et habité par des amis et des connaissances que j’ai rencontrés au plus fort de l’enfer de la quarantaine, avait des robots musicaux faisant partie intégrante du serveur. Le verrouillage a porté un coup sérieux à la santé mentale de beaucoup de gens, y compris la mienne. Le TDAH produit une carence en dopamine, ce qui conduit le cerveau à rechercher désespérément un stimulus. Partager une chambre avec d’autres personnes me donne ce stimulus et me permet de mieux fonctionner. La musique, les conversations des autres et mes propres commentaires ici et là m’aident à rester sur la bonne voie de manière très réelle, ce qui a rendu la quarantaine difficile. Les canaux vibrants dans Discord ont atténué ce problème.

Être assis dans un appel audio en écoutant de la musique avec d’autres personnes qui travaillaient également sur leur propre merde était un véritable baume pour mon cerveau. Groovy était une grande partie de cela. Il est difficile de se sentir invité dans une pièce où quelqu’un est assis seul, mais quand ils sont là avec un robot musical, c’est comme un signe qu’ils veulent du monde. Il serait facile d’écouter Spotify par vous-même, mais au lieu de cela, ils ont choisi de diffuser leur musique sur l’ensemble du serveur, ce qui suggère qu’ils veulent des gens là-bas. Et donc, malgré mon anxiété, je me sentais plus à l’aise et disposé à entrer et à vibrer tout en travaillant.

Chaînes Vibe, soirées d’écoute d’albums, jeux de rôle sur table, la liste est longue. Les robots musicaux sont devenus une partie intégrante de Discord, et Discord le sait. Discord, en tant que plate-forme, s’est déjà associé à YouTube pour créer un système de surveillance plus officiel, actuellement en version bêta sur certains serveurs, ce qui est bien, je suppose. Ce ne sera pourtant pas la même chose. Il sera inévitablement trop corporatisé et organisé, comme le reste de Discord le devient lentement. Ses bords étranges, désordonnés et humains sont lentement rasés, et c’est une énorme déception.

La surveillance n’est pas si mauvaise. Discord a commencé à fermer des serveurs qui servent de terreau à la rhétorique fasciste et au néonazisme, ce qui est bien. Cependant, même cela indique la direction dans laquelle Discord s’oriente. Comme toutes les plates-formes, il souhaite à terme augmenter sa part de marché et sa popularité, ce qui implique de le rendre plus acceptable pour les partenaires et les commerçants potentiels.

Je suis sûr qu’une nouvelle plate-forme étrange et sans loi viendra remplacer Discord vers laquelle nombre de ses utilisateurs les plus fidèles afflueront une fois que Discord deviendra trop corporatisé. Cette plate-forme aussi hébergera de la merde sauvage, pas du tout géniale, jusqu’à ce qu’elle coupe inévitablement les choses qui la font fonctionner.

Aussi bons que soient les systèmes pour nous poncer, les gens sont meilleurs pour trouver des moyens nouveaux et étranges de se connecter les uns aux autres. Au revoir Groovy et Rythm, j’espère que vos descendants seront plus cool et pire.